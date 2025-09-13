Ecuador prolonga su idilio con la marcha con un bronce de Paula Torres

La relación de amor entre Ecuador y la marcha atlética tuvo otro momento para el recuerdo este sábado en Tokio, donde la joven Paula Torres se colgó la medalla de bronce de los 35 kilómetros en el Mundial.

Fue con un tiempo de 2 horas, 42 minutos y 44 segundos, que le permitió además establecer un nuevo récord de su país.

Delante de ellas solo quedaron dos competidoras, la española María Pérez, que revalidó su título con autoridad (2h39:01), y la italiana Antonella Palmisano (2h42:24), que fue plata.

"Estoy muy contenta por este triunfo, para el que trabajé duro. Que todo ese esfuerzo valga la pena. Por los resultados de este año tenía confianza de que podía salir a pelear. Pero soy una persona que siempre duda mucho de sí misma, pero lo que sí dependía de mí era el esfuerzo", explicó a la AFP al término de la prueba.

Para Ecuador se trata de su séptima medalla en un Mundial de atletismo y la primera de ellas conseguida por una mujer.

Cinco de las anteriores medallas fueron también en marcha, cuatro con el mítico Jefferson Pérez (plata en 1999, oro en 2003, 2005 y 2007 en 20 km) y una con Daniel Pintado (plata en 2023 en 35 km).

La otra medalla mundial ecuatoriana la logró en Doha 2019 el velocista Álex Quiñónez, que fue bronce en 200 metros, dos años antes de morir asesinado en un tiroteo.

El bronce de Torres mitiga la decepción de la ausencia por lesión en este Mundial de Daniel Pintado, que el año pasado deslumbró en los Juegos Olímpicos de París con un oro (20 km) y una plata (relevo mixto por equipos).

Tampoco acudió a la cita nipona Glenda Morejón, la compañera de Pintado en la plata olímpica del relevo mixto, que acaba de ser madre.

Nueva figura cuencana

Pero Paula Torres, con el entusiasmo de sus 24 años, dio una alegría a su país en forma de un bronce que le permite añadirse a la lista de ilustres compatriotas que han subido a grandes podios.

"Es un honor que en Ecuador haya tan buenos deportistas y marchistas. Estar en ese grupo me motiva mucho y espero ser una motivación para los que vienen en las nuevas generaciones", confió.

Como Jefferson Pérez y Daniel Pintado, ella también nació y vive en Cuenca, epicentro de la marcha ecuatoriana desde sus 2560 metros de altitud sobre el nivel del mar, lo que aporta un plus en la preparación de estos atletas de fuerte resistencia.

Torres es pupila además de Andrés Chocho, el entrenador ecuatoriano que dirige también los pasos de Daniel Pintado.

Emoción por su madre

La ahora nueva medallista mundial dedicó su presea a su preparador pero también tuvo un recuerdo emotivo para su madre fallecida.

"Mi mamá falleció hace dos años, le dio cáncer. Es muy emocional todo esto porque ella compartió mucho este sueño conmigo. Las madres son las primeras personas en confiar en tus sueños, en mi caso fue así.

Y cuando las cosas no iban bien, ella me enseñó a ser valiente, a seguir luchando y a no dejar de creer en mí. Siempre tuvo presente eso y en especial el día de hoy", explicó.

Su próximo desafío será dentro de una semana, el sábado 20, con la disputa de los 20 kilómetros marcha en la capital nipona.

Allí intentará desquitarse su compañera de entrenamiento peruana Kimberly García, que fue una de las decepciones de este sábado en los 35 kilómetros con un décimo puesto (2h50:37).

dr/atm