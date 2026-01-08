Ecuador: protesta por liberación del "Negro Willy" en España

El ministro del Interior, John Reimberg, anunció la presentación de una protesta formal a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, afirmando que Quito había presentado toda la documentación necesaria para procesar la solicitud de extradición.

Reimberg calificó a Alcívar de "terrorista de altísimo riesgo", objeto de dos notificaciones rojas de Interpol por terrorismo y crimen organizado, y enfatizó que su liberación también representa un riesgo para la seguridad de España.

El Ministerio de Relaciones Exteriores reiteró que Ecuador ha cumplido plenamente con el tratado bilateral de extradición y aseguró que continuará coordinando con Madrid para garantizar que la decisión sea revisada y que la extradición se pueda implementar lo antes posible. (ANSA).