Ecuador: Quito da 48 horas a la misión de Cuba a abandonar el país

La decisión, anunciada por el Ministerio de Exteriores de Quito, se baja sobre el acuerdo 9 de la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas ,que permiten al Estado anfitrión retirar la aprobación en cualquier momento sin necesidad de justificar el motivo.

Simultáneamente, mediante el Decreto 317, el presidente, Daniel Noboa, destituyó al embajador ecuatoriano en La Habana, José María Borja, lo que marcó un nuevo deterioro en las relaciones bilaterales.

Gutiérrez García llevaba tres años en Quito y, según fuentes cubanas, se acercaba al final de su mandato. Esta medida se produce en medio de tensiones diplomáticas regionales y redefine los canales oficiales entre ambos países latinoamericanos.

(ANSA).