Ecuador: Quito eleva al 50% aranceles a los productos colombianos

El gobierno de Quito ya había impuesto aranceles del 30% a principios de febrero, citando un déficit comercial y lo que considera la falta de cooperación de Bogotá en la lucha contra el narcotráfico en la frontera común.

El ministerio de Producción de Ecuador calificó el aumento como un "impuesto de seguridad", sosteniendo que esta medida se alinea con los criterios de protección nacional. Por su parte, Colombia rechaza las acusaciones ecuatorianas, argumentando que ha llevado a cabo operaciones conjuntas en la lucha contra el narcotráfico.

Como respuesta, Bogotá ha impuesto un arancel del 30% a los productos ecuatorianos, ha suspendido la venta de electricidad y bloqueado el acceso terrestre a ciertos productos alimenticios.

La disputa ya ha sido llevada ante la Comunidad Andina de Naciones (ANSA)