Ecuador rechaza en referéndum plan para permitir regreso de bases militares extranjeras

QUITO, 16 nov (Reuters) - Un referéndum celebrado el domingo en Ecuador rechazó una reforma respaldada por el presidente Daniel Noboa que permitiría el regreso de bases militares extranjeras al país sudamericano, con el 60,30% de los votos, al 82,68% de las actas escrutadas, informó el consejo electoral.

En la misma consulta, los ecuatorianos también desecharon un plan del mandatario de convocar a una Asamblea Constituyente a fin de ajustar la actual Constitución a la nueva realidad del país andino, con el 61,40% de los votos, tras el escrutinio del 81,93% de las actas.

Noboa ha dicho que la cooperación internacional, incluyendo bases compartidas o extranjeras dentro del país, es fundamental para combatir el crimen organizado.

La ciudad portuaria de Manta albergó en una base a soldados estadounidenses durante una década hasta el 2009. El expresidente de izquierda Rafael Correa se negó a renovar los permisos y prohibió constitucionalmente las bases militares extranjeras en la nación andina.

El actual gobernante ratificó en 2024 dos acuerdos para operaciones militares conjuntas con Estados Unidos, que han permitido decomisos droga y armas en alta mar. Ambos países también tienen un acuerdo vigente de interceptación aérea.

Respecto a la posibilidad de modificar la Constitución vigente desde el 2008, redactada durante la presidencia de Correa, Noboa ha señalado que debe revisarse para contar con mecanismos que le permitan avanzar en su lucha contra el crimen. (Reporte de Alexandra Valencia; Escrito por Raúl Cortés Fernández)