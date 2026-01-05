Ecuador restringe ingreso de venezolanos vinculados a Maduro

Ecuador restringió el ingreso a su territorio de venezolanos relacionados con el gobierno de Nicolás Maduro, capturado en una incursión militar ordenada por el mandatario estadounidense Donald Trump, informó la cancillería.

El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, es uno de los aliados de Trump en la región y celebró el arresto de Maduro y su traslado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos de narcotráfico y terrorismo.

Se limitará el ingreso a "funcionarios públicos, miembros de las fuerzas armadas y de seguridad, empresarios y otras personas asociadas o vinculadas" a la presidencia de Maduro, señaló la cancillería en un comunicado difundido el sábado.

El objetivo, agregó la cartera, es "salvaguardar la seguridad nacional".

Ecuador advirtió que "no permitirá el uso abusivo ni indebido de las figuras de asilo y refugio".

Argentina y Perú adoptaron una medida similar tras la captura de Maduro, que pasó su prisión en Nueva York a la espera de comparecer ante la justicia.