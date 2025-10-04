Ecuador sin varias de sus figuras para amistosos contra EEUU y México

Con la ausencia de varias figuras como Moisés Caicedo (Chelsea) y la presencia de otras estrellas como Willian Pacho (PSG), Ecuador armó su plantilla para los amistosos contra Estados Unidos y México, anunció el sábado la Federación local de Fútbol (FEF).

Como segunda de Sudamérica con 29 puntos, nueve menos que el líder Argentina, la Tricolor disputará el Mundial de Norteamérica de 2026.

Tras sellar pasaporte, la selección ecuatoriana enfrentará a Estados Unidos, el próximo viernes en Austin (Texas), y México, cuatro días después en Guadalajara.

El técnico de Ecuador, el argentino Sebastián Beccacece, citó a 28 jugadores, entre quienes además de Caicedo faltan algunos legionarios como Piero Hincapié (Arsenal) y Gonzalo Plata (Flamengo).

Para los primeros amistosos como clasificada a la Copa del Mundo de 2026, la escuadra contará con una constelación de internacionales como Pacho, Pervis Estupiñán (AC Milan) y Enner Valencia (Pachuca), quien registró el 1-0 para la histórica victoria sobre Argentina en Guayaquil, en la última fecha de las eliminatorias sudamericanas.

En la selección hará su estreno el guardameta Cristhian Loor, del brasileño Botafogo.

La plantilla está integrada por:

Arqueros: Cristhian Loor (Botafogo, Brasil), Gonzalo Valle (Liga de Quito), Hernán Galíndez (Huracán, Argentina) y Moisés Ramírez (Kifisia, Grecia).

Defensas: Ángelo Preciado (Sparta Praga, República Checa), Cristian Ramírez (Lokomotiv, Rusia), Félix Torres (Corinthians, Brasil), Jhoanner Chávez (Lens, Francia), Joel Ordóñez (Brujas, Bélgica), Pervis Estupiñán (AC Milan, Italia), Willian Pacho (PSG, Francia) y Xavier Arreaga (Barcelona).

Volantes: Alan Franco (Mineiro, Brasil), Alan Minda (Cercle Brugge, Bélgica), Bryan Ramírez (Liga de Quito), Darwin Guagua, Patrik Mercado y Jordy Alcívar (Independiente del Valle), Denil Castillo (Midtjylland, Dinamarca), John Yeboah (Venezia, Italia), Kendry Páez (Estrasburgo, Francia), Nilson Angulo (Anderlecht, Bélgica), Pedro Vite (Pumas, México), Yaimar Medina (Genk, Bélgica) y John Mercado (Sparta Praga, República Checa).

Delanteros: Enner Valencia (Pachuca, México), Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise, Bélgica) y Leonardo Campana (New England Revolution, Estados Unidos).

sp/cl