GUAYAQUIL (AP) — Encerrado en su cabina de trabajo, en absoluta oscuridad y escondido en posición fetal tras torres de equipos, el sonidista del canal TC Televisión de Ecuador, cerró todos los micrófonos y evitó que el grupo de encapuchados que irrumpió armado en la transmisión en vivo difundiera su mensaje al aire.

Otro técnico subió el volumen de una melodía tétrica, que acompañó el asalto, ante la frustración e ira de los perpetradores.

Miles de ecuatorianos presenciaron en vivo el asalto a TC televisión la tarde del martes, cuando un grupo de encapuchados con armas largas, cortas y explosivos irrumpió en el noticiero del mediodía. Los asaltantes iban y venían profiriendo amenazas, golpeando a unos y apuntando a presentadores, camarógrafos, técnicos y trabajadores de ese medio.

La situación se prolongó cerca de 20 minutos, al final de los cuales llegaron equipos tácticos de la policía que lograron someter a los asaltantes y poner fin a un episodio sin precedentes presenciado por miles de absortos espectadores.

En diálogo con The Associated Press, Jhonny Murillo, sonidista de ese canal, aseguró que los delincuentes tenían instrucciones claras y querían controlar áreas técnicas para salir al aire, pero “puse seguro a mi cabina, me puse en posición fetal, detrás de la cabina para que no me encuentren".

Poco después los delincuentes lograron su cometido, rompieron la puerta, y a empellones obligaron a otro técnico para que active el sonido al aire, pero en medio de los nervios y la confusión activó “el audio del segmento de crónica roja: una música de tensión permanente, que siempre uso”, destacó.

"Era como si se estuviera musicalizando en vivo una obra dramática… Yo seguía escondido… Trataba de no respirar fuerte”, para evitar ser descubierto. Relató que uno de los encapuchados llamó a alguien a quien identificaban como La Firma y le preguntaba si los ven y los escuchan, lo que aumentaba su ira y frustración. Poco después llegó la policía.

Tras este asalto el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, declaró que los grupos criminales serán considerados terroristas y que el país ingresaba a un conflicto armado interno, en el cual las fuerzas armadas y la policía podrán hacer uso de su capacidad armada atendiendo las convenciones internacionales.

Fernando Bellido, jefe de Operaciones del mismo canal, uno de los tres heridos en ese canal, relató a la AP que ha “vuelto a nacer, hoy día siento que nací de nuevo".

En medio del ataque al aire se observó el repetido ataque a Bellido por parte de varios encapuchados, lo golpeaban con saña en el rostro y en el cuerpo, con las manos y a patadas, aparte de apuntarlo en repetidas ocasiones.

"Lo físico se recupera de forma inmediata, pero el dolor mental, las imágenes de esos delincuentes con armas apuntándonos y luego usándonos como escudos humanos, quedará por mucho tiempo como algo que machaca la cabeza y no deja dormir”, manifestó.

El único herido de bala del asalto a TC Televisión, Juan José Vera, camarógrafo de estudio, y aún internado en el hospital, mediante llamada telefónica dijo a la AP que “tengo miedo" y expresó que “estoy muy adolorido, me cuesta hablar” y relató que uno de los delincuentes disparó al aire y una de las balas rebotó alcanzando su pierna derecha.

“La salud se recupera pronto, pero solo pienso en esas pistolas sobre mi cabeza y la cabeza de mis compañeros”, expresó y dijo que los doctores le han atendido bien y “me han sedado para que no tenga tanto dolor, mi dolor ahora será constante, sobre todo cuando vuelva al canal”.

Aportó con esta información el periodista Gonzalo Solano desde Quito