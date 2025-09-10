Ecuador sorprende a la Argentina y gana de local en la última jornada de la eliminatoria sudamericana

QUITO, 9 sep (Reuters) - La selección de fútbol de Ecuador cerró el martes su participación en la eliminatoria sudamericana con un triunfo de 1-0 ante Argentina gracias a un tiro penal convertido por el capitán Enner Valencia.

Ambas selecciones ya tenían asegurado su cupo en la Copa del Mundo de 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Argentina registró 38 puntos como líder de la eliminatoria, mientras que Ecuador llegó a 29 unidades en el segundo lugar de la clasificación.

Los primeros seis lugares clasifican directo al Mundial, mientras que el séptimo jugará un repechaje intercontinental en marzo de 2026.

"Fue un rival difícil, sabíamos que iba a ser muy complicado y nos propusimos atacar mucho y a ser mucho más ofensivos, el equipo entendió desde el principio, hicimos un buen trabajo y nos vamos contentos por el resultado. A seguir trabajando que se vienen partidos amistosos", dijo el zaguero ecuatoriano Willian Pacho.

Los primeros minutos del partido, en el que Lionel Messi no participó, y que se jugó en el estadio Banco Pichincha en Guayaquil, se desarrolló en la mitad de la cancha con Ecuador tratando de controlar el balón y Argentina presionando al rival para abrir el marcador.

En una jugada defensiva, el capitán argentino Nicolás Otamendi cometió una falta sobre Valencia y fue expulsado, complicando el rendimiento del equipo argentino.

La intensidad del encuentro fue subiendo a medida que terminaba el primer tiempo con peligrosas jugadas de ambos equipos.

Una falta sobre Angelo Preciado dentro del área significó un tiro penal para Ecuador, oportunidad que Valencia aprovechó para anotar el gol del triunfo en el tiempo agregado de la primera mitad, lo que desató la euforia de los aficionados ecuatorianos.

En los primeros minutos de la segunda mitad, el ecuatoriano Moisés Caicedo fue expulsado tras cometer una falta sobre el delantero Nicolás González, acumulando dos tarjetas amarillas en el partido.

"Feliz por el triunfo, ahora solo a disfrutar que vamos a ir a la Copa del Mundo", dijo el delantero ecuatoriano Gonzalo Plata.

Argentina buscó con intensidad descontar el marcador, sin resultados. Ecuador tuvo un par de intentos para anotar el segundo gol, pero las atinadas intervenciones del portero argentino evitaron que se concretaran.

"Fue un partido duro, creo que un empate estaba bien, no sé lo que cobró el árbitro, la verdad fue una disputa normal. Para ganarnos nos tienen que ganar así", dijo el portero de Argentina, Emiliano Martínez. (Reporte de Alexandra Valencia. Editado por Carlos Calvo Pacheco.)