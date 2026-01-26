Ecuador sube 900% tarifa de transporte de crudo colombiano en medio de guerra arancelaria

Ecuador aumentó de US$3 a US$30 la tarifa del transporte de petróleo de Colombia por su oleoducto, en medio de una guerra arancelaria, anunció el lunes el gobierno de Daniel Noboa.

Ambos países se castigaron mutuamente con aranceles de 30%, lo que intensificó una disputa comercial y diplomática con un foco en el tráfico de drogas en la frontera común. Tras la disputa iniciada por Quito, Bogotá le suspendió la venta de electricidad, de la que Ecuador es deficitaria.

"Hicimos un cambio en el valor de la tarifa" aplicada a la estatal colombiana Ecopetrol por el uso del Sistema del Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), de propiedad de Ecuador, dijo la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, y agregó que "en vez de US$3 son US$30" por barril.