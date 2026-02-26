Ecuador subirá al 50% los aranceles a las importaciones colombianas a partir de marzo

QUITO, 26 feb (Reuters) - Ecuador aumentará los aranceles a las importaciones procedentes de Colombia al 50% desde el 30% a partir del 1 de marzo, dijo el Ministerio de Comercio ecuatoriano, ahondando una guerra comercial entre ambos vecinos sudamericanos.

Desde inicios de este mes estaba en vigencia un arancel del 30% impuesto por el presidente ecuatoriano Daniel Noboa a las importaciones colombianas, argumentando un déficit comercial con el país vecino y la falta de cooperación en la lucha contra el narcotráfico en la frontera común.

Colombia respondió con la imposición de un arancel del 30% a los productos ecuatorianos y prohibió el ingreso por vía terrestre de otros productos alimenticios. Bogotá ha dicho que mantiene activa la cooperación con Ecuador en la frontera común y ha rechazado las acusaciones de Noboa.

Ecuador calificó la nueva alza como una tasa de seguridad, por la supuesta negativa de Colombia. Ambos países han llevado sus reclamos a la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

La decisión fue tomada "tras constatar la falta de implementación de medidas concretas y efectivas en materia de seguridad fronteriza por parte de Colombia", dijo el ministerio ecuatoriano en un comunicado.

"Esta decisión a criterios de seguridad nacional, para fortalecer la corresponsabilidad en una tarea que debe ser conjunta: enfrentar la presencia del narcotráfico en la frontera", añadió. (Reporte de Alexandra Valencia; escrito por Raúl Cortés Fernández)