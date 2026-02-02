Ecuador suspende actividades mineras en tres provincias por daños ambientales

QUITO, 2 feb (Reuters) - Ecuador suspendió las actividades mineras y las operaciones de plantas de procesamiento de ⁠minerales en tres ⁠provincias de manera indefinida, debido a la presencia de actividades ilegales que están provocando daños ambientales en la zona, ⁠dijo el ‌lunes ​la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano.

En la provincia amazónica de ​Napo, el Gobierno suspendió todas las actividades mineras, debido a ‌que la minería ilegal de oro está ‌afectando a uno de sus ​principales ríos. Mientras que en las provincias de El Oro y Loja, al sur del país sudamericano, se restringió la operación en las plantas de beneficios.

El Ministerio de Ambiente y Energía no detalló el número de concesiones afectadas con la medida en la provincia de Napo, ni el número de plantas de ⁠beneficio en las otras dos provincias.

"Se ha constatado la presencia de metales pesados ​como cobre, plomo, arsénico y cadmio, así como cianuro, en concentraciones que superan los máximos permisibles", dijo Manzano, a periodistas, al referirse a dos ríos del sur del país. "No vamos a permitir que actividades clandestinas sigan destruyendo el patrimonio natural en la Amazonía y el sur del país”.

Manzano dijo ⁠que la suspensión de actividades será hasta que “se arreglen los temas mineros, ​documentales si es que hubiera y adicionalmente, reparación y restauración del río Napo”.

"Queremos establecer un orden en la pequeña minería y sus contratos de operación", agregó.

La ‍medida responde a informes técnicos que evidencian impactos negativos sobre ecosistemas sensibles y fuentes hídricas, producto de actividades ilegales, según el ministerio.

Las Fuerzas Armadas realizan frecuentemente operativos en contra de la minería ilegal en la provincia de Napo como ​parte del plan del presidente Daniel Noboa para combatir al crimen organizado en el país sudamericano.

Noboa ha dicho que las bandas criminales vinculadas al narcotráfico tienen como una de ‍sus principales fuentes de financiamiento a la minería ilegal. (Reporting Alexandra Valencia)