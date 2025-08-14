Ecuador tendrá partidos con "mucho roce" en cierre del premundial, dice DT Beccacece

Los partidos que Ecuador jugará contra Paraguay y Argentina en el cierre de la clasificatoria sudamericana para el Mundial de 2026 en Norteamérica serán de "mucho roce" y "desafíos", dijo el jueves su director técnico, Sebastián Beccacece.

La Tricolor visitará al combinado guaraní el 4 de septiembre en Asunción y cinco días después recibirá a la campeona del mundo Argentina en la costera Guayaquil (suroeste), en el cierre del premundial.

Ecuador empató con Brasil de local y Perú en Lima, ambos 0-0, en junio en la última doble jornada de las eliminatorias, en las que marcha en segundo lugar con 25 puntos, a diez del líder Argentina, y ya se aseguró su clasificación al Mundial del año entrante.

Será el quinto Mundial que dispute Ecuador, tras jugar en Corea del Sur y Japón 2002, Alemania 2006, Brasil 2014 y Qatar 2022.

Los duelos ante Paraguay y Argentina serán una prueba de fuego para la Tricolor, que tiene una de las mejores defensas de la región pero es deficiente en ataque.

Ante Paraguay, dirigidos por Gustavo Alfaro, extimonel de los ecuatorianos, Ecuador "ha pasado mal, ha sufrido mucho, los duelos, los juegos aéreos, las disputas", comentó Beccacece.

"Creo que va a ser un partido de mucho roce y (Ecuador) va a tener que estar muy preparado para eso", agregó.

Los ecuatorianos cerrarán la clasificatoria con Argentina, la campeona del mundo y bicampeona de América. Eso "lo vuelve siempre un estímulo y un desafío importantísimo, muy atrapante", señaló Beccacece, que destacó que la Albiceleste "tiene un fútbol muy integral, muy vistoso, de mucho toque, que encuentra siempre huecos" para herir a sus rivales.