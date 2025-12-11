Ecuador.- The Embassy of Nature presentará durante la Fórmula 1 de Madrid su modelo de desarrollo basado en la naturaleza

ABU DABI (EMIRATOS ÁRABES), 11 DIC. 2025 (Europa Press) -

La iniciativa ambiental The Embassy of Nature (TEON), evolución internacional de Casa Ecuador, presentará en el Gran Premio de Fórmula 1 de Madrid su modelo de diplomacia cultural y ambiental, basado en integrar naturaleza, cultura y capital como ejes para una nueva visión de desarrollo sostenible.

Así lo anunció recientemente su fundador y principal impulsor, el VI Marqués de Lises, Luis Felipe Fernández-Salvador y Campodónico, en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) durante su participación en el Gran Premio de Fórmula 1 de Yas Marina.

El proyecto, que ya ha pasado por París durante los Juegos Olímpicos de 2024 y por Madrid, en la Feria ARCO de este año, regresará a la capital española en el marco de la Fórmula 1 y continuará posteriormente con nuevas ediciones en Nueva York, Miami y Venecia, dentro de su expansión internacional.

Bajo el nombre de Casa Ecuador —evento social y mediático itinerante por los derechos de la naturaleza, bajo el paraguas de TEON y el patronato del Marquesado de Lises—, se instaló en Yas Marina un pabellón inmersivo de 220 metros cuadrados, dirigido creativamente por Miguel Ángel Murgueytio, que recreó los cuatro "mundos" del Ecuador: Andes, Amazonía, Trópico y Galápagos.

La creación incluyó una proyección 360°, 100.000 rosas andinas, paisajes sonoros, arte digital y gastronomía sensorial, según informó Casa Ecuador. El espacio contó además con una terraza privada en el hotel W, desde la que los invitados pudieron visualizar la carrera, informó Casa Ecuador.

PREMIOS TEON

La presencia de Casa Ecuador en el Gran Premio también incluyó una gala en el Emirates Palace, a la que asistieron casas reales, jefes de Estado, representantes de fondos soberanos y empresarios, según ha trasladado TEON.

La noche contó con música original del compositor ganador del Óscar Nicolas Becker y la artista ecuatoriana Latorre; vestuario de Lía Padilla; y un menú cubierto en oro comestible de 24 quilates, elaborado por chefs ecuatorianos en colaboración con el chef ejecutivo del Mandarin Oriental.

Durante el acto fueron premiados con el galardón TEON el presidente del World Tourism Forum Institute, Bulut Bagci; el presidente ejecutivo del grupo Clarins, Christian Courtin-Clarins; el director en Barnes y presidente del French Riviera Institute (FRI), Thibault de Saint Vincent; el vicepresidente de operaciones del Mandarin Oriental Hotel Group, Michael Koth; y el presidente de Telemadrid, José Antonio Sánchez, que recibió el reconocimiento en Madrid.

El galardón es una réplica de la vasija de chocolate de la cultura Mayo Chinchipe, considerada el registro arqueológico más antiguo conocido del uso del cacao en el mundo. Se trata de una pieza recubierta con oro de 24 quilates proveniente de minas incas.

TRES NUEVAS SEDES PERMANENTES

Además, Fernández-Salvador anunció que TEON abrirá tres sedes permanentes en el próximo año: en Ginebra, para desde ella estrechar vínculos con la ONU; Mar-a-Lago, para hacer lo propio con EE. UU.; y Abu Dabi, con el mundo árabe.

El objetivo común de ellas es "articular alianzas público-privadas para posicionar la biodiversidad como activo estratégico", ha defendido el marqués de Lises, para quien "la conservación será sostenible cuando sea rentable".

El Marqués de Lises señaló que el liderazgo en esta nueva agenda de la naturaleza debe ser impulsado por las juventudes del mundo hispánico, debido a que América Latina concentra la mayor reserva de masa verde.