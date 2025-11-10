Ecuador traslada a los primeros presos a megacárcel tras una nueva matanza carcelaria

Ecuador inició el lunes el traslado de presos a una nueva megacárcel de alta seguridad mandada construir por el presidente Daniel Noboa, tras una nueva matanza en una prisión.

La cárcel del Encuentro es una de las dos megaprisiones que Noboa tenía previsto construir al estilo de su par salvadoreño, Nayib Bukele.

Imágenes difundidas en medios locales muestran buses con presos y vías cerradas a su paso por militares y policías.

"Estamos trasladando a la cárcel del Encuentro a los peligrosos, a los más peligrosos delincuentes", anunció en una entrevista el ministro del Interior, John Reimberg.

"Se les acabó la fiesta", añadió Reimberg, quien explicó que la prisión de alta seguridad está diseñada para que los presos no tengan contacto ni comunicaciones mediante celulares.

Las cárceles ecuatorianas son centros de operaciones y de enfrentamientos entre bandas dedicadas al narcotráfico.

La última matanza carcelaria sucedió el fin de semana. 31 presos murieron en un ataque, lo que eleva el número de fallecidos en las prisiones del país a más de 500 desde 2021.

El SNAI atribuyó los enfrentamientos a "una reorganización" de algunos reclusos "en la nueva cárcel de máxima seguridad".

El traslado se da en vísperas del referéndum impulsado por Noboa para permitir de nuevo la instalación de bases militares extranjeras en suelo ecuatoriano.

