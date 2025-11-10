Ecuador traslada a unos 30.000 reclusos de alta peligrosidad a nueva prisión de máxima seguridad

QUITO, 10 nov (Reuters) - El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, informó el lunes sobre el traslado de 300 presos de alta peligrosidad a una nueva cárcel de máxima seguridad en la zona costera del país, un día después de la muerte de reclusos por un enfrentamiento de bandas criminales en otra prisión.

El traslado de los presos desde distintas penitenciarías a la "Cárcel del Encuentro", en la provincia de Santa Elena, forma parte del plan de Noboa para debilitar a las bandas que operan dentro de las sobrepobladas cárceles ecuatorianas, donde cientos de reclusos han muerto en violentos enfrentamientos en los últimos años.

"Los primeros 300 PPL (presos) más peligrosos ya fueron trasladados a la Cárcel del Encuentro", escribió Noboa en X acompañado el mensaje con fotografías de reclusos sentados en el piso, vestidos de color naranja y con la cabeza rapada rodeados de militares. "El crimen quiso desafiar al Ecuador y empezar su campaña. Hoy, el Ecuador le respondió con hechos".

El nuevo centro tiene capacidad para más de 700 personas. El sistema penitenciario ecuatoriano se encuentra actualmente un 30% por encima de su capacidad, según la Agencia Nacional Penitenciaria (SNAI).

El ministro del Interior, John Reimberg, declaró a una radio local que la violencia del domingo estalló después de que los reclusos se enteraran de los traslados a la nueva cárcel y pocos días antes de un referendo en el que Noboa busca la aprobación para bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano y para convocar una asamblea que reforme la Constitución.

"Se les acabó la fiesta, se acabó las órdenes desde las cárceles (...) para generar violencia y caos", añadió Reimberg. "Hoy están en celdas diseñadas para que no tenga contacto ni comunicaciones con absolutamente nadie".

Al menos 31 reclusos murieron el domingo en la cárcel de Machala, en el suroeste de Ecuador, por enfrentamiento entre las bandas Los Lobos y Sao Box, ésta última una fragmentación de la primera por el control de esa prisión. De ellos, 27 fueron asfixiados por el grupo enemigo en represalias, según datos del gobierno.

En los frecuentes operativos de control al interior de los 36 penitenciarías de Ecuador, las autoridades han encontrado armas de fuego, municiones, teléfonos celulares, gallos de pelea e incluso cerdos.

(Reporte de Alexandra Valencia Editado por Javier Leira)