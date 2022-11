Ecuador trata de asimilar "golpe duro" de la eliminación del mundial

Por Andrew Cawthorne

DOHA, 29 nov (Reuters) - Los futbolistas de Ecuador se derrumbaron entre lágrimas el martes tras no alcanzar los octavos de final del Mundial y su entrenador, igualmente devastado, reconoció que la eliminación era un trago amargo y difícil de digerir.

"Es un golpe muy duro. La frustración es grande, sabíamos que los detalles podían marcar las diferencias y eso fue lo que sucedió", dijo Gustavo Alfaro tras la derrota 2-1 ante Senegal que dejó al "Tri" sin opciones de meterse en los octavos de final de un Mundial por segunda vez en su historia.

La derrota fue muy frustrante para Ecuador, después de haber remontado un tanto en contra para ponerse 1-1 pero haber encajado un gol tras un error defensivo minutos más tarde.

La eliminación fue aún más dolorosa si se tiene en cuenta lo cerca que estuvo de vencer a Países Bajos en su segundo partido por el Grupo A, lo que, tras derrotar a Qatar, los habría metido en octavos antes del choque con Senegal.

Alfaro se mostró decepcionado por la incapacidad de Ecuador para controlar el balón en el centro del campo durante el primer tiempo contra Senegal, pero satisfecho por su reacción en el segundo.

"Nos costó entrar al partido. En el primer tiempo no fuimos Ecuador, entramos al juego de Senegal. Si no sosteníamos la pelota y no nos animábamos a jugar iba a ser imposible. El equipo no tuvo el manejo de los tiempos tras encontrar el empate", sostuvo Alfaro en rueda de prensa.

"Queríamos clasificar, queríamos seguir en este camino que veníamos. El dolor que todos tenemos hoy no tiene que perder de vista la camada que tenemos. Son experiencias que hay que tener y estos chicos tendrán su revancha", destacó el estratega argentino. (Reporte de Andrew Cawthorne. Editado en español por Javier Leira)

Reuters