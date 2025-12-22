Ecuador, tropas EEUU "solo para seguridad interna", canciller

Así lo aclaró la canciller Gabriela Sommerfeld, tras el anuncio de Washington del lanzamiento de una misión de la Fuerza Aérea estadounidense en la ciudad de Manabí, donde funcionó un puesto militar estadounidense hasta 2009.

Según Sommerfeld, la actividad se enmarca exclusivamente en la cooperación bilateral contra el crimen organizado transnacional y el narcotráfico, en consonancia con la estrategia de seguridad nacional del gobierno de Daniel Noboa.

"No se trata de operaciones en terceros países", declaró la canciller, enfatizando que el objetivo es abordar las amenazas internas relacionadas con el conflicto armado no internacional declarado por Ecuador contra las bandas criminales, clasificadas como organizaciones terroristas.

La ministra reiteró que no existen bases militares extranjeras permanentes en el país, señalando que esta decisión fue confirmada por los votantes en el referéndum del 16 de noviembre.

Las actividades estadounidenses, explicó, son "operaciones temporales" previstas en acuerdos ya aprobados por todos los órganos institucionales, incluida la Corte Constitucional.

Ante las tensiones regionales, en particular con Venezuela, Sommerfeld descartó que a nivel diplomático o presidencial se haya discutido una posible intervención externa. (ANSA).