Ecuador: Tuberculosis en la cárcel, 14 muertos

En las últimas semanas se han registrado otras veinte muertes adicionales, pese a que las autoridades no reconocen la crisis sanitaria.

Un informe de la Corte de Apelaciones de Guayaquil, elaborado tras una visita a la cárcel basada en las quejas recibidas de los familiares de los reclusos, señala que el área de salud estaba saturada con casos críticos y que varios pacientes se encontraban en estado esquelético, con signos de desnutrición severa y profundo deterioro físico.

Los jueces también informaron de la presencia de cadáveres en el policlínico, algunos incluso plagados de moscas, debido a la prolongada retención de los cuerpos.

El Litoral es la cárcel más grande y con mayor hacinamiento del país, con más de 6.000 reclusos. En los últimos años, ha sido escenario de brutales masacres en medio de la guerra interna entre pandillas, con más de 600 muertos desde 2021.

