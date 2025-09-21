Ecuador votará en noviembre por instalación de bases militares extranjeras, aprueba Consejo Electoral

QUITO, 21 sep (Reuters) - El Consejo Electoral de Ecuador aprobó el domingo la realización de un referendo en noviembre para que los ciudadanos decidan sobre la instalación de bases militares extranjeras en el país sudamericano, como parte un plan del presidente Daniel Noboa para contener el creciente narcotráfico.

En el referendo, que se realizará el día 16 de ese mes, se incluirá otra iniciativa que contempla la eliminación de una disposición en vigor que obliga a que una parte de los fondos del Estado sean destinados a partidos políticos.

"Aprobamos la convocatoria, directrices, plan operativo, presupuesto, matriz de riesgo y contingencia, y calendario para el Referéndum 2025", publicó en X la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint.

Noboa ha dicho que las mafias del narcotráfico operan en redes internacionales, por lo que es necesario actuar de manera conjunta con otros países para combatirlas efectivamente.

Estados Unidos ha anunciado que mantendrá una fuerte cooperación al Gobierno ecuatoriano en su lucha contra las organizaciones criminales, principalmente vinculadas al tráfico de drogas.

Desde 2008 la Constitución de Ecuador prohíbe que bases militares extranjeras se instalen en el país, luego de que el expresidente izquierdista Rafael Correa decidió no renovar los permisos. La ciudad costera de Manta, al sureste del país, albergó una base militar estadounidense durante una década, hasta 2009. (Reporte de Alexandra Valencia; Editado por Lizbeth Díaz)