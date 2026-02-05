Ecuador y Colombia avanzan en negociación con miras a reducir aranceles, según canciller colombiana

BOGOTÁ (AP) — Ecuador y Colombia llevan adelante una negociación en busca de solucionar la crisis comercial por la imposición de aranceles mutuos del 30%, aseguró el jueves la canciller colombiana, Rosa Villavicencio, quien reiteró la disposición de revisar la medida

“Hicimos una propuesta, ellos nos han hecho una contrapropuesta y debemos reunirnos en este fin de semana o a más tardar la próxima semana los diferentes ministerios para llegar a un acuerdo sobre esas controversias”, anunció la canciller Villavicencio desde Washington en declaraciones a Blu Radio de Colombia

La negociación en marcha contemplaría acuerdos en temas de intercambio comercial, así como de seguridad

“Nosotros estamos comprometidos a erradicar en nuestra frontera 5.000 hectáreas de área de coca y reforzar la presencia del Ejército para combatir el crimen”, afirmó la canciller colombiana y ratificó la disposición de su gobierno de levantar las últimas medidas arancelarias si Ecuador hace lo mismo

The Associated Press pidió una versión a la oficina de prensa de la cancillería ecuatoriana que respondió que “cualquier información se dará a conocer oportunamente”

La tensión entre los países vecinos se desató tras una imposición unilateral del gobierno ecuatoriano de aranceles del 30% a las importaciones colombianas en reclamo por una supuesta falta de cooperación de su vecino en el control de la seguridad fronteriza. También alegó una balanza deficitaria en el comercio bilateral de unos 850 millones de dólares

En respuesta, el gobierno colombiano impuso una medida equivalente para 20 productos, suspendió la venta de energía a Ecuador y el paso del arroz ecuatoriano por la frontera. Colombia, además, dejó de utilizar un oleoducto ecuatoriano para el transporte de crudo luego que se le elevara el costo del servicio en un 900%

El presidente colombiano Gustavo Petro aseguró el martes desde Washington que propuso a su homólogo Donald Trump, con quien mantuvo una reunión, que intente mediar en la disputa comercial con Ecuador

“Le pedí a Trump que me ayudara en ese aspecto... él me dijo que iba a llamarlo (a Daniel Noboa)”, indicó Petro en entrevista con la colombiana Caracol Radio

La canciller Villavicencio y su par ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, mantuvieron un único encuentro en Panamá sin que este evite la entrada en vigor de las medidas arancelarias desde el 1 de febrero

Sectores productivos de ambas naciones protestaron en el puente fronterizo de Rumichaca pidiendo la reversión de impuestos que aseguran afectan su economía y las fuentes de empleo en esa zona de vasto intercambio comercial