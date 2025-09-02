Ecuador y Corea del Sur suscriben un acuerdo de cooperación económica para ampliar su relación comercial

MADRID, 2 Sep. 2025 (Europa Press) -

Ecuador y Corea del Sur han firmado un Acuerdo Estratégico de Cooperación Económica (SECA, por sus siglas en inglés) para ampliar la relación comercial entre ambos países.

Con la entrada en vigor del SECA, el 98,8% de la oferta exportable ecuatoriana hacia Corea traspasará las fronteras con un arancel cero, una medida que permitirá a productos tradicionales como el camarón, el cacao, el café, el banano o los chocolates entrar en un mercado de más de 51 millones de consumidores.

Según los pronósticos del Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones ecuatoriano, las exportaciones no petroleras hacia Corea del Sur crecerán un 27% gracias a este acuerdo, en especial para las pymes, los productos artesanos, la economía popular y solidaria.

En el texto también se contemplan plazos largos de desgravación y exclusiones para sectores sensibles, como pueden ser la metalmecánica, los textiles o la línea blanca.

Asimismo, el acuerdo abarca 23 disciplinas más allá del comercio de bienes, con iniciativas procedentes de servicios, inversión, industria, agricultura, pymes y turismo.