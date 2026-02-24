Ecuador y EE. UU. incautan tres toneladas de droga en altamar

Ecuador y Estados Unidos decomisaron tres toneladas de droga en la costa del Pacífico, informaron el lunes las Fuerzas Armadas ecuatorianas.

Entre enero y febrero, el país ha decomisado 23 toneladas de droga en medio de su guerra contra bandas criminales asociadas con cárteles internacionales.

La nación, ubicada entre Colombia y Perú, se ha convertido en un codiciado corredor para el narco por sus puertos ubicados estratégicamente en el Pacífico. El año pasado, las autoridades incautaron unas 227 toneladas de droga.

Las Fuerzas Armadas (FFAA) ecuatorianas señalaron que junto a la Guardia Costera de los Estados Unidos (USCG) consiguieron interceptar en la zona económica exclusiva de Ecuador "una embarcación que navegaba sin documentación habilitante y transportaba el cargamento ilícito en altamar".

En la embarcación iban "aproximadamente 3,12 toneladas" de droga, valoradas en "78 millones de dólares", agregaron las FFAA.

Tres ciudadanos ecuatorianos fueron detenidos en la operación. Uno de ellos tenía antecedentes penales.

La embarcación navegaba sin bandera y rumbo hacia el norte, detalló un militar con el rostro totalmente cubierto durante una rueda de prensa.

En Ecuador operan una veintena de bandas criminales que en cárceles y calles se disputan el control de las rutas para el tráfico de droga, lo que ha convertido al país en uno de los más violentos de la región.