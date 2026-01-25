Ecuador y EEUU buscan dar "duro golpe" al narco

Ecuador y Estados Unidos unen fuerzas para asestar un "duro golpe" al narcotráfico que opera en sus fronteras, dijo el domingo el ministro del Interior ecuatoriano durante la visita del subsecretario de Defensa Nacional de Estados Unidos

Por Ecuador circula un 70% de la droga que sale de sus vecinos Colombia (norte) y Perú (sur), los mayores productores de cocaína del mundo. Esto ha desatado en los últimos años una sangrienta guerra entre grupos criminales que deja una tasa récord de homicidios en el país

El miércoles, el presidente Daniel Noboa reclamó por "la falta de reciprocidad" y "acciones firmes" por parte de Colombia para enfrentar a narcotraficantes que operan en ambos lados de la frontera e impuso un arancel del 30% a las importaciones de su vecino

El subsecretario estadounidense de Defensa Joseph Humire se reunió en Quito con la canciller Gabriela Sommerfeld y los ministros ecuatorianos de Defensa e Interior, Gian Carlo Loffredo y John Reimberg, respectivamente

"Aquellos que intentan usar o pretenden usar puertos ecuatorianos para salir con los botes rápidos para contaminar (contenedores con droga), van a ser atacados", dijo Reimberg a periodistas tras la cita

Ecuador y Estados Unidos trabajarán para "atacar y debilitar a estos grupos criminales que van a recibir un duro golpe", agregó

En el mismo encuentro, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Ecuador, general Henry Delgado, afirmó que estas visitas permiten "mejorar la seguridad en la frontera norte" y "definir exactamente aquellos puntos y centros de acopio del narcotráfico, así como también las rutas por el Pacífico"

El subsecretario Humire no se pronunció

El límite de 600 km que comparten Ecuador y Colombia se extiende desde el Pacífico hasta la selva amazónica. En él operan guerrillas colombianas y organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y armas y a la minería ilegal

Noboa, en el poder desde noviembre de 2023, le declaró la guerra a más de una veintena de grupos criminales vinculados con mafias colombianas, mexicanas y albanesas

En medio de la ofensiva contra el crimen, Ecuador registra 52 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2025, uno cada hora, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado