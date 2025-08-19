Ecuatoriano Carapaz se perderá la Vuelta a España para centrarse en los campeonatos del mundo

19 ago (Reuters) - El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz confirmó el martes que se perderá la Vuelta a España de este año, ya que aún no se ha recuperado por completo de una enfermedad.

El excampeón olímpico, segundo en la Vuelta 2020, también se perdió semanas atrás el Tour de Francia por la misma enfermedad gastrointestinal y no ha vuelto a competir desde que terminó tercero en la general del Giro de Italia en mayo.

"Después de la enfermedad que tuve, tuve que parar varias veces, ya que no podía entrenar más de dos o tres días seguidos", dijo Carapaz en un comunicado del equipo EF Education-EasyPost.

"Ahora en Ecuador, estoy intentando volver a la normalidad con los entrenamientos y seguir adelante con lo que teníamos planeado. Ya estoy casi completamente recuperado", agregó.

Carapaz, que ganó la medalla de oro en ruta en Tokio, dijo que su objetivo de la temporada son ahora los campeonatos del mundo en Ruanda.

"Ahora, nuestros próximos objetivos son las clásicas italianas, especialmente Il Lombardia, y también el Campeonato Mundial de Ruanda", dijo Carapaz. "Es un Campeonato Mundial muy especial para mí, donde tengo una gran oportunidad, y quiero prepararme lo mejor posible".

El Mundial de Ciclismo se celebrará en Kigali a partir del 21 de septiembre, la primera vez que se organiza en África. (Reporte de Martyn Herman; editado en español por Carlos Serrano)