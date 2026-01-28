Ecuatoriano Kendry Páez será refuerzo de River Plate en Argentina

BUENOS AIRES, 28 ene (Reuters) - El internacional ecuatoriano Kendry Páez dejará el Racing de Estrasburgo francés y se convertirá en nuevo refuerzo de River Plate, informó a Reuters una fuente del popular equipo argentino.

El delantero de 18 años, que forma parte del seleccionado de fútbol de Ecuador que participará de la Copa del Mundo, interrumpirá su cesión con el club francés y volverá al Chelsea inglés, que lo dará a préstamo por un año a River, de acuerdo a reportes de la prensa argentina.

"Confirmado, hay acuerdo", indicó la fuente de la directiva del club River Plate, que todavía no anunció oficialmente la incorporación.

El delantero de 18 años, que inició su carrera en Independiente del Valle de su país, disputó 21 partidos y anotó un gol en los seis meses que pasó por el Estrasburgo.

Con su seleccionado, Páez lleva 23 presentaciones, dos goles y dos asistencias desde su debut en 2023. A su vez, forma parte habitual de los futbolistas convocados por el DT argentino Sebastián Beccacece. (Reporte de Ramiro Scandolo. Editado por Javier Leira)