Ecuatoriano valencia se recupera de un esguince de rodilla antes del choque con países bajos

22 nov (Reuters) - El capitán y máximo goleador de la selección ecuatoriana, Enner Valencia, sigue con un leve esguince de rodilla de cara al partido del Grupo A contra Países Bajos, en el que los sudamericanos podrían pasar a la segunda ronda por segunda vez.

Valencia salió sentido después de marcar dos goles en la victoria de Ecuador 2-0 contra Qatar, lo que hizo dudar de su presencia contra Países Bajos el viernes.

"Enner (Valencia) sufrió un esguince en la rodilla izquierda, ayer le hicimos estudios y no salió nada de gravedad", dijo el médico del equipo Camilo Chiquito a periodistas.

"Fue un esquince leve. Y nada, depender de su disponibilidad como evoluciona en los siguientes días tanto en el gimnasio como en el campo", agregó.

El entrenador Gustavo Alfaro había declarado que esperaba que el veterano delantero juegue.

El portero Hernán Galíndez dijo que Ecuador estaba encantado de ser dueño de su propio destino tras lo que resultó ser una cómoda victoria por 2-0 sobre los anfitriones del torneo.

"Ahora se sacó el peso de jugar por primera vez un Mundial muchos de nosotros que es también es una carga emocional pesada. Se ganó el primer partido que no es para nada poco", dijo a periodistas. "No va a ser un partido en el cual vayamos a hacer algo que no venimos haciendo".

"No hacemos matemáticas todavía (...) Tenemos la posibilidad, que es inmejorable, de no tener que depender de nadie, dependemos de nosotros mismo al haberle ganado a Qatar", explicó.

Países Bajos, tres veces finalista de la Copa Mundial, también ganó su primer partido por 2-0, contra Senegal. (Reporte de Andrew Cawthorne, editado en español por Daniela Desantis)

Reuters