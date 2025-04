Ecuatorianos deciden entre el actual presidente y regreso al modelo socialista en reñida elección

Por Alexandra Valencia

QUITO, 13 abr (Reuters) - Los ecuatorianos votaban el domingo en lo que se espera sea una reñida contienda entre el presidente Daniel Noboa, quien afirma necesitar más tiempo para combatir el narcotráfico e impulsar la economía, y Luisa González, cuya elección marcaría el regreso al poder de las fuerzas socialistas que gobernaron el país por una década.

Los asesinatos, el contrabando de armas, el robo de combustible, la extorsión y otros delitos, atribuidos por el gobierno a narcotraficantes locales vinculados con cárteles mexicanos y la mafia albanesa, se han disparado en los últimos cinco años a medida que la economía, golpeada por la pandemia de COVID-19, se ha visto afectada y el desempleo ha aumentado.

Noboa, quien lleva poco más de 16 meses como presidente tras vencer a González en las elecciones de 2023 para concluir el mandato de su predecesor, obtuvo solo 16.746 votos de ventaja sobre su rival en la primera vuelta en febrero, y las encuestadoras indican que cualquiera de los dos podría ganar.

Ambos candidatos, así como el mentor de González, el expresidente Rafael Correa, han instado a sus observadores a prevenir posibles fraudes. Cada uno cuenta con más de 45.000 observadores en sus centros de votación.

Noboa, un empresario de 37 años heredero de una gran fortuna familiar, afirma que su plan de seguridad "Fénix", que incluye despliegues militares en las calles, mayor seguridad portuaria y más incautaciones de drogas y armas, está dando frutos, incluyendo una reducción del 15% en las muertes violentas el año pasado.

"Los ecuatorianos quieren un cambio real", dijo Noboa en el último acto de campaña el jueves en Guayaquil. "Este domingo les vamos a dar una lección a esa revolución fallida, a esos malos funcionarios que nos atacan, a todas las mafias que nos han quitado la paz y a esa corrupción que nos ha impedido seguir".

Noboa ha pronosticado un crecimiento económico del 4% este año si sus políticas, que incluyen un aumento de la recaudación fiscal y algunas medidas de austeridad, continúan. Se ha comprometido a evitar nuevos recortes energéticos e impulsar el sector petrolero con inversión privada.

También ha tomado medidas como la distribución de indemnizaciones a las personas afectadas por un derrame de petróleo y a los pequeños negocios afectados por las inundaciones, que analistas señalan que parecen estar orientadas a ganar votos.

"Todo lo que está haciendo el presidente, lo que nos encaminó, queremos que siga concluyendo", dijo Janeth Torres, una líder barrial de 54 años, de Quito. "Lo que no hicieron los otros gobiernos, Daniel Noboa ha demostrado que lo puede hacer y sabe cómo resolver los problemas".

Pero González, quien ha prometido revivir los programas sociales implementados por Correa durante su década en el poder desde 2007, así como mejorar la seguridad, afirma que Noboa ha improvisado durante su gobierno.

¿MEJOR O PEOR?

"¿Tu vida mejoró en estos 15 meses? ¿O empeoró?. La respuesta la tienes tú: en tu bolsillo, en tu casa, en tu corazón", preguntó González a los votantes en sus redes sociales el jueves. "Este domingo elegimos entre seguir cayendo o levantarnos juntos para defender la esperanza".

González ha señalado un aumento interanual de asesinatos en enero y febrero como evidencia de que los ecuatorianos siguen en peligro y dijo que desplegará 20.000 nuevos policías si gana.

Ha conseguido el apoyo de una parte significativa del movimiento indígena del país, aunque los nativos de la Amazonía afirman que respaldarán a Noboa.

González, quien durante su campaña de 2023 afirmó que podría usar las reservas internacionales para programas sociales, también tendría que gestionar las delicadas relaciones con el Fondo Monetario Internacional, los inversores extranjeros y el Gobierno de Donald Trump.

Los mercados de bonos se muestran cautelosos hasta el momento.

"Si Noboa gana, habrá un repunte. La gente dice: 'Estamos en 50, si él gana, llegamos a 70. Si ella gana, llegamos a 30'. Entonces, ¿cómo se negocia eso? Es imposible. Y las encuestas no son fiables", dijo Magda Branet, directora de mercados emergentes de AXA Investment Managers.

González ha dicho que ella, y no Correa, gobernará si gana, pero algunos legisladores de su partido, Revolución Ciudadana (RC), han sugerido que el expresidente, quien fue condenado a ocho años de prisión por cargos de corrupción en 2020 y actualmente reside en Bélgica, podría regresar a Ecuador.

La idea entusiasma a algunos votantes.

"Queremos que gane Luisa (González) y que regrese Rafael Correa porque cuando fue presidente estuvimos bien, teníamos medicinas gratis, todos estábamos seguros", dijo Luz Calva, una vendedora ambulante de 57 años, en Quito. "Ya estamos cansados de tanta delincuencia y de mentiras".

Correa advirtió en X que Noboa no entregaría el poder, aunque no citó ninguna prueba. El mandatario había dicho previamente que reconocería los resultados siempre que no haya indicios de fraude.

Se esperan los resultados iniciales a partir de las 18:00 hora local (2300 GMT).

(Reporte de Alexandra Valencia. Reporte adicional Tito Correa en Quito y Libby George en Londres. Editado por Javier Leira)