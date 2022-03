Ed sheeran canta en el juicio por derechos de autor de 'shape of you'

Por Marie-Louise Gumuchian

LONDRES, 8 mar (Reuters) - El cantautor británico Ed Sheeran tarareó y cantó en el tribunal el martes mientras declaraba en un juicio por derechos de autor sobre su mega éxito de 2017 "Shape Of You".

El cantante se encuentra en una batalla legal con el artista Sami Chokri, que act√ļa como Sami Switch, y el productor musical Ross O'Donoghue, que argumentan que "Shape of You" infringe "l√≠neas y frases particulares" de su canci√≥n de 2015 "Oh Why".

Chokri y O'Donoghue dicen que el gancho "Oh I" de "Shape Of You" es "sorprendentemente similar" al gancho "Oh Why" de su canción y que era "extremadamente probable" que Sheeran hubiera escuchado previamente su tema. Sheeran y sus coautores lo han negado.

En su segundo día de interrogatorio por parte del abogado de Chokri y O'Donoghue, Andrew Sutcliffe, Sheeran cantó repetidamente el gancho de "Oh I". También cantó líneas de canciones como "Feeling Good" de Nina Simone en el mismo tono para mostrar cómo las melodías pueden sonar similares.

Preguntado varias veces sobre las similitudes entre los ganchos de "Oh Why" y "Oh I", Sheeran dijo repetidamente al Tribunal Superior de Londres: "Ambos son escalas pentatónicas y ambos usan vocales".

Al tribunal se le reprodujeron grabaciones de Sheeran cantando el gancho en diferentes tonos, lo que se llama apilamiento.

Sheeran tambi√©n fue preguntado por sus gustos musicales, que dijo que eran variados, pero que le gustaban especialmente el grime y el rap del Reino Unido. Dijo que hab√≠a "desaparecido durante todo el a√Īo" en 2016 y que no segu√≠a activamente la escena musical del Reino Unido.

"Eres una ardilla musical excesiva. Consumes m√ļsica vorazmente", le dijo Sutcliffe a Sheeran. "Soy un fan√°tico de la m√ļsica, me gusta la m√ļsica, escucho m√ļsica", respondi√≥ Sheeran.

El lunes, Sheeran dijo que no conoc√≠a a Switch en el momento en que se le acusa de haber copiado partes de "Oh Why", y que nunca hab√≠a escuchado la canci√≥n antes del juicio. (Reporting by Marie-Louise Gumuchian; editado en espa√Īol por Vicente Valdivia)