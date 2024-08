Ed sheeran compra una participación minoritaria en el club de su ciudad natal, el ipswich town

16 ago (Reuters) - El cantante Ed Sheeran cumplió "el sueño de cualquier aficionado al fútbol" y compró una participación minoritaria en el club de su ciudad natal, el Ipswich Town, recién ascendido a la Premier League inglesa.

La participación total de Sheeran en el club es del 1,4% y no formará parte de su junta directiva, dijo el Ipswich en un comunicado el jueves.

Pero el artista, que suele asistir a los partidos del Ipswich en casa, tendrá un palco ejecutivo en el estadio de Portman Road, añadió el club.

"(Estoy) realmente emocionado de anunciar que he comprado un pequeño porcentaje del club de fútbol de mi ciudad natal, el Ipswich Town", publicó Sheeran, de 33 años, en Instagram.

"Es el sueño de cualquier aficionado al fútbol ser propietario en el club al que apoyan y me siento muy agradecido por la oportunidad".

"He vivido en Suffolk desde que tenía tres años y, aunque he viajado por el mundo y a veces me siento como un extraño en las grandes ciudades, Suffolk e Ipswich siempre me han hecho sentir parte de una comunidad y protegido. Es una gran alegría ser hincha del Ipswich Town".

El Ipswich, que logró el ascenso automático tras quedar segundo en la Championship inglesa la temporada pasada, comienza su andadura en la Premier League el sábado en casa contra el Liverpool. (Reporte de Chiranjit Ojha en Bengaluru; edición de Miral Fahmy; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)

Reuters