Eden Hazard: "Espero poder demostrar dentro del campo que sigo en lo más alto"

El jugador belga del Real Madrid, Eden Hazard, se muestra confiado de haber vuelto a la "normalidad" tras haberse recuperado de sus lesiones y de las "dudas" que ello conlleva, al mismo tiempo que desea de volver a demostrar que sigue "en lo más alto" del mundo del fútbol.

"Fue algo complicado. Hubo muchas cosas, bastantes lesiones, dudas y todo lo que conlleva, pero ahora todo ha vuelto a la normalidad y sólo espero una cosa, poder demostrar dentro del campo que sigo en lo más alto, no hay mucho más que decir al respecto", señaló Hazard en una entrevista en 'FIFA.com'.

El internacional, relegado de nuevo al banquillo y sin contar apenas para Carlo Ancelotti, buscará en el Mundial de Catar volver a sentirse futbolista, capitaneando a una selección en la que está obligado a "pensar a lo grande".

"Creo que tengo que poner el listón alto e intentaré hacerlo mejor que hace cuatro años. Va a ser complicado, porque ya estuvo bastante bien, pero, colectivamente, tengo la suerte de ser el capitán de una gran selección, de un gran país, así que tenemos la obligación de pensar a lo grande", expresó.

El delantero también hizo un análisis de los rivales a los que se tendrá que enfrentar en la fase de grupos y destacó a Croacia y la figura de su capitán y compañero Luka Modric. "Vamos a jugar contra tres grandes selecciones: Croacia, Marruecos y Canadá. A Croacia ya la conoce todo el mundo, tiene futbolistas magníficos, yo tengo la suerte de jugar todos los días con su capitán, Luka Modric, y no hay más que decir de él. Es un equipo buenísimo que llegó a la final hace cuatro años", afirmó.

Preguntado por Roberto Martínez, seleccionador de Bélgica, Hazard alabó sus virtudes, recalcando su "pasión" y "amor" por el fútbol. "Sería difícil quedarse nada más que con una. Creo que tiene varias y que lleva varios años demostrándolo, ya incluso antes de la selección nacional. Es una persona que ama el fútbol, apasionada por este deporte. Siempre procura encontrar cosas nuevas", detalló.

"Habla mucho con los jugadores, en mi opinión esa es la mejor cualidad de un entrenador. No me gustaría tener un buen entrenador que no fuese alguien cercano a sus jugadores. Sobre todo en la selección nacional, ya que no coincidimos muy habitualmente", sentenció el madridista.

