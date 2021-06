Eden Hazard: "Me rompí tres veces el tobillo, puede que no vuelva a ser el mismo"

El futbolista belga Eden Hazard reconoció este domingo que después de romperse tres veces el tobillo "puede que no vuelva a ser el mismo", lo cual no impide que quiera ser líder de su selección en la Eurocopa y del Real Madrid la próxima temporada.

"Nunca he dudado de mis cualidades, pero he dudado un poco de si estar√© en forma al 100% en la Eurocopa. Me romp√≠ el tobillo tres veces, puede que nunca vuelva a ser el mismo que hace diez a√Īos cuando comenz√≥ mi carrera", dijo en la rueda de prensa previa al duelo de B√©lgica contra Finlandia en la Euro 2020.

El jugador del Real Madrid, despu√©s de pr√°cticamente dos a√Īos para olvidar, confi√≥ en que a√ļn puede demostrar su calidad. "S√© que si estoy en forma puedo demostrar mi val√≠a en el campo. Eso es lo que estoy pensando. Cuento con mis cualidades", afirm√≥.

"Intento ser un l√≠der en el campo. Te conviertes en l√≠der cuando juegas bien. No he jugado muchos partidos buenos en el Real Madrid. Pero tambi√©n quiero ser l√≠der en el Real Madrid", a√Īadi√≥, optimista con las opciones de B√©lgica en el torneo continental.

Europa Press