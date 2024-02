El exfutbolista belga Eden Hazard ha asegurado que aunque el Real Madrid, donde jugó entre 2019 y 2023, es "un club arrogante" era su "sueño" militar en él, y ha confesado que si hubiese tenido la mentalidad del portugués Cristiano Ronaldo se habría "quemado".

"Desde pequeño fui fan de Zidane. Estaba Zidane, entonces me gustaba el Real Madrid. El Bernabéu, la camiseta blanca, tienen un encanto que los demás no tienen. El Real Madrid es especial. Es un club arrogante y yo no soy así. Incluso la forma de jugar no me convenía, en comparación con otros clubes. Pero era mi sueño. No podría detener mi carrera sin ir allí", señaló en una entrevista para L'Equipe.

En este sentido, lamentó todas las lesiones sufridas en el club blanco, donde le hubiese gustado "triunfar". "Demuestra que el Real Madrid es más grande que todo. Es complicado jugar. Quizás necesitaba entrenar más. También tuve las lesiones equivocadas en los momentos equivocados. La operación, la instalación de la placa, el encierro... Vuelvo, tengo dolor, me obligo... Llega Ancelotti. Buena preparación, juego bien. Pero mi cuerpo, el dolor, las heridas...", enumeró.

También explicó por qué llegó con cinco kilos de más al Real Madrid. "Con el Chelsea acababa de terminar una de las mejores temporadas de mi carrera. Me dije: 'Ahora que estoy en el Real Madrid, estas son quizás las últimas vacaciones en las que podré...', y me dejé llevar como me dejo cada verano. Siete años en Inglaterra, sin descanso en Navidad, dándolo todo, barbacoas, vino rosado, todo eso. Y eso es lo que me permitió reiniciar y empezar de nuevo. Después, en el Real Madrid la cosa salió mal y ya está", expresó.

Según reconoce, el fútbol nunca fue un trabajo, sino "un juego", y así trató de "llevarlo hasta el final". "Cuando ya no lo era, paré. Sabía que era mi trabajo, me ganaba la vida con ello, pero quería alejarme de eso", dijo, reconociendo que nunca podría tener una mentalidad como la de Cristiano Ronaldo.

"No habría sido yo. Después de una reunión, sumergirse durante una hora en agua fría, no. Déjame en paz, con mis amigos, vamos a casa, jugamos a las cartas, tomamos una cerveza... Juego durante dos horas con mis hijos en el jardín, fue mi recuperación. Si hubiera sido como Cristiano, aunque hay otros ejemplos, me habría quemado", confesó.

El exinternacional belga bromeó con el hecho de que no le entusiasmaba bajar a defender. "Yo defendí, pero eso no es lo que me pedían, de lo contrario habría sido defensa. Me reía con Azpi -César Azpilicueta-, con Branislav -Ivanovic-, que me decían "¡oye, eres tú el que tiene que correr!". Pero siempre con respeto", rememoró.

También dio la razón a John Obi Mikel, que dijo que era "el jugador más vago" que había visto. "Es la verdad y me encanta lo que dice. Era una persona vaga y después fui a entrenar todos los días. Daba tanto en el partido que no podía soportar estar a toda máquina toda la semana. Con ciertos entrenadores no fue bien, me decían "no corres en los entrenamientos y los jóvenes que llegan quieren hacer lo mismo". Que me dejen en paz. Si no quieren correr, que no corran. No quiero ser un ejemplo", insistió.

Además, negó que abusase de la comida rápida durante su etapa como futbolista. "No le prestaba atención a la comida, pero no iba a McDonald's todos los días. No duras dieciséis años como profesional. No le di ninguna importancia. Soy un 'bon vivant', me gusta comer, con amigos, y tomar una copa. Me pasó el día antes de un partido, comiendo en casa. La dietética apesta, es inútil. Está bien si quieres jugar hasta los cuarenta, pero sabía que ese no sería mi caso", apuntó.

En otro orden de cosas, calificó a los jugadores de LaLiga como "malos". "En la Premier no está mal, pero respetaban el juego; en España son malos, es más cruel. Te pisan un poco y te dicen "no lo hice a propósito". En Francia estaba Souleymane Diawara, daba miedo. Lo volví a ver con Variétés, es simpático. Pero en el campo...", manifestó.

Por último, Hazard habló de los futbolistas que considera mejores que él. "Individualmente, Messi es quizás el único. Disfruté viendo su etapa en el Barcelona, menos hacia el final, pero es el más grande de la historia; imposible quitarle el balón. Cristiano es un jugador más grande que yo pero, en términos de fútbol puro, sinceramente, no lo creo. Neymar, tal vez. Después, no más fuertes que yo pero, en el Real Madrid tienes a los mejores: Benzema, Modric, Kroos... y Kevin -De Bruyne- respira fútbol", finalizó.