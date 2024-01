El futbolista brasileño Éder Militao, zaguero del Real Madrid, destacó este martes haber "cambiado mucho mentalmente" desde su llegada a la entidad merengue, descrita por él como "el mejor club del mundo" tras su renovación de tres temporadas, hasta el 30 de junio de 2028.

"El tiempo y los partidos me han ayudado mucho como futbolista. Llegas al mejor club del mundo y entiendes desde el principio lo que es el Real Madrid. Como persona he cambiado mucho mentalmente", declaró Militao a los medios oficiales del club madridista.

En este sentido, el central brasileño admitió estar "muy ilusionado" con dicha renovación y también sentirse "orgulloso" por "seguir en el mejor club del mundo". "Es, sin duda, uno de los días más felices de mi vida", apostilló un Militao que todavía se recupera de una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda.

"Estar aquí es una cosa muy buena y bonita, al lado del presidente y rodeado de 14 Champions. Es un orgullo y me siento motivado para seguir aquí haciendo historia. El Real Madrid es un honor. Es mi casa. Me siento muy bien con los compañeros y es de donde he sacado muchas cosas buenas. Es un club que para mí es muy especial desde que llegué por primera vez", insistió el defensa brasileño.

Respecto a su recuperación, fue optimista. "Estoy cada día mejor y poco a poco estoy haciendo las cosas que me piden. Sigo los planes de los médicos y de los fisios. El Real Madrid me está ayudando mucho. Las instalaciones y estar con todos hace que te sientas importante y te da un poco de vida y alegría. No hay motivo para estar desmotivado", dijo.

A continuación, escogió su mejor recuerdo como madridista. "Me quedo con el gol de Vini Jr. en la final de la Champions [de 2022] porque, desde que salí de Brasil, era un sueño jugar una final de Champions; y cuando marcó él, me emocioné mucho", confesó el brasileño sobre su compatriota.

Además, Militao señaló que en el Real Madrid "hay que entender que debes jugar para ganar siempre, todos los partidos, y tener un gran amor por el escudo que vistes". Pero eso no impide que haya "un vestuario de mucha alegría". "Hay bromas entre nosotros y es un vestuario de buen clima. No hay maldad, sólo gente de buen corazón que intentan ayudarse los unos a los otros. Es un vestuario buenísimo", reiteró.

"Los mejores del mundo tienen que estar en el mejor club del mundo. Los jugadores jóvenes quieren estar aquí porque es un club especial. Casi toda la gente quiere estar aquí. Tenemos que aprovechar la oportunidad que tenemos aquí y hacerlo de la mejor manera", prosiguió.

También habló sobre cómo será jugar en el nuevo Estadio Santiago Bernabéu. "Es un estadio muy bueno. Está muy lindo. La afición nos empuja y nos apoya. Es una afición muy bonita y sabemos el cariño que tiene por nosotros y nosotros por ellos. Es muy especial jugar en el Bernabéu con esta afición", subrayó.

Por último, elogió al presidente del club, Florentino Pérez. "Es una persona con honor en el fútbol. Con sólo decir su nombre ya saben su historia y no se necesita más. Significa muchas cosas para nosotros. Es una persona muy amable y cariñosa con todos nosotros. Es una persona increíble", concluyó Militao en su entrevista.