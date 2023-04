Eder Militao: "Estoy en un gran momento y en el camino de ser el mejor central del mundo"

El defensa brasile√Īo del Real Madrid, Eder Militao, reconoci√≥ que se ve "en un gran momento" y que ello le lleva a pensar que est√° "en el camino" de que se le pueda considerar el mejor del mundo en su posici√≥n, algo que en lo que tambi√©n considera clave a su actual entrenador, Carlo Ancelotti.

"Es la opinión de cada uno, estoy en el camino de serlo (el mejor central del mundo). Cuando llegué también fue un momento difícil por los grandes jugadores que había, pero cuando fui ganando oportunidades fui demostrando lo que puedo hacer. Creo que lo estoy haciendo ahora muy bien", subrayó Militao este lunes en rueda de prensa previa al duelo de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Chelsea.

Para alcanzar su actual nivel, tiene claro que "hay que trabajar mucho". "Hay muchos delanteros buenos y cada d√≠a debes demostrar que tienes que estar al mejor nivel defensivo y personal, estar bien preparado. En cada partido entrego lo m√°ximo de m√≠ para que mis compa√Īeros est√©n m√°s c√≥modos", advirti√≥.

El internacional apel√≥ a "la concentraci√≥n" como una de las claves de su rendimiento y tambi√©n admiti√≥ que progres√≥ "con la ayuda de todos". "Escucho mucho y tengo que seguir as√≠ porque estoy en un gran momento y tengo que trabajar para mantenerlo", a√Īadi√≥.

Pero su actual entrenador, Carlo Ancelotti, ha sido clave igualmente. "Me ayuda mucho. Es un gran entrenador, habla conmigo casi todos los d√≠as y creo que me ha ense√Īado mucho, aprend√≠ mucho con √©l y todav√≠a tengo que aprender m√°s, todos los d√≠as me ense√Īa algo", remarc√≥, sin entrar a valorar si le gustar√≠a tenerle en la selecci√≥n. "Es su decisi√≥n, tiene un contrato que cumplir. Me gusta mucho trabajar aqu√≠ con √©l", zanj√≥.

Militao se deshizo en elogios hacia su compatriota Vinicius Jr. "Es uno de los mejores del mundo en la actualidad y est√° claro que es casi imposible pararle porque no para de correr", afirm√≥ el defensa brasile√Īo.

De cara al choque de vuelta en Stamford Brigde, pidió "hacer lo mismo" que la semana pasada porque saben que "va a ser difícil". "El Chelsea es un gran equipo y es muy difícil marcarle goles, hay que trabajar mucho y es lo que vamos a hacer. Tenemos ventaja y tenemos que entrar a ganar, no pensar en otra cosa porque si bajamos o pensamos en cualquier otra cosa nos lo complicaremos", avisó.

"El Chelsea tuvo oportunidades y Courtois hizo una gran parada en la primera parte, pero tienen buenos jugadores y no podemos fallar porque en los partidos de Champions el que falla menos acaba ganando. Debemos tener la misma actitud que en el √ļltimo partido", concluy√≥ el central.

