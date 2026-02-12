Edificio en complejo comercial en Ecuador colapsa por incendio

Un edificio en un céntrico complejo comercial en Guayaquil, principal puerto de Ecuador, colapsó el miércoles a causa de un "gran incendio", sin víctimas reportadas, informó el jefe local de bomberos.

El incendio se declaró en la mañana del miércoles y hacia las 22:00 locales (03:00 GMT del jueves) aún no había sido controlado, constató la AFP.

Los ocupantes del complejo, que reúne locales comerciales, bodegas, oficinas y también viviendas, debieron evacuar tras declararse la emergencia, por lo que la electricidad fue suspendida en la zona, que en la noche estaba iluminada por grandes llamaradas.

La construcción era parte de un complejo de tres edificios de estructuras metálicas levantado hace unos 40 años en el centro de Guayaquil y cerca de una la zona comercial popular Bahía.

El edificio se derrumbó debido al peso que soportaba y a la temperatura de unos 800°C provocada por el incendio, dijo el jefe de bomberos, Martín Cucalón, a periodistas.

"Se vino abajo al doblarse la estructura metálica", añadió.

Los pisos estaban sobrecargados de mercadería distribuida en unos 6.000 metros cuadrados, señaló, y dijo que por el momento no hay "ningún reporte de personas fallecidas".

Señaló que el incendio, que lleva doce horas, se propagó afectando a otro edificio que "ya está cedido" y que "puede jalar el tercero".

Las autoridades no informaron la causa del siniestro.

El lunes también se produjo un incendio industrial en una fábrica de motocicletas en Guayaquil, sin dejar víctimas.