Edin Terzic: "El resultado mantiene las puertas abiertas para la vuelta"

El entrenador del Borussia Dortmund, Edin Terzic, lamentó el mal inicio que les terminó costando el partido (2-1) ante el Atlético de Madrid este miércoles en la ida de cuartos de final de la Liga de Campeones celebrada en el Metropolitano, pero destacó la reacción de su equipo para dejar "las puertas abiertas para la vuelta".

"Ha sido un partido de emociones contrapuestas. Nos ha costado entrar, estuvimos nerviosos y concedimos dos goles sencillos. Eso normalmente a este nivel, contra un adversario como este, hace que esté todo perdido. Pero conseguimos después lidiar con la situación y tuvimos una primera opción de gol al final de la primera parte. Ya en la segunda, pusimos de manifiesto que sí estábamos convencidos de entrar en el partido. Cuando hablé con los jugadores en el descanso, les dije que se tranquilizasen", dijo en rueda de prensa.

El técnico alemán lamentó también no sacar al menos el empate, después de merecerlo con las últimas ocasiones, pero apuntó a que la eliminatoria sigue abierta. "No hemos conseguido empatar, pero sí un resultado que mantiene las puertas abiertas para la vuelta", afirmó.

"No nos sorprendió que jugasen con coraje ni que fuesen ofensivos. Lo hicieron muy bien y aprovecharon la energía que había en el estadio. Vimos exactamente lo que esperábamos y eso es decepcionante para nosotros. Nosotros tenemos a muchos jóvenes y es su primera vez a este nivel en la Liga de Campeones. Así que aprenderemos de estos errores durante la vuelta para intentar estar en la siguiente fase", añadió.

Por otro lado, Terzic explicó su idea de juego y el cambio de Felix Nmecha. "Estamos construyendo, no queremos recargar el centro, hemos pasado hace poco de un 3-5-2 a un 5-3-2 para presionar más arriba. Ya vimos contra el Bayern que con esta formación iba a costar y, si no se salen ciertas cosas, te castigan", apuntó.

"Estaba en forma y con seguridad para apoyarnos en él, acelerar el partido y hacer daño a los centrales del Atlético. En la primera mitad no hemos jugado bien de este modo y he decidido meter a Brandt, eso le dio frescura al partido y tuvimos el ritmo que no habíamos encontrado en la primera parte. Fue algo importante para voltear la dinámica del partido", añadió.

Además, el técnico del Dortmund insistió en que tienen que pasar página y quedarse con el segundo tiempo. "Si hubiéramos comenzado el primer tiempo como lo hicimos el segundo, habría sido distinto. Pero en fin, tenemos que mirar hacia delante. El Atlético estuvo atento a nuestros fallos. Esa es la sensación que nos llevamos, que no es el resultado deseado, pero tampoco hay que avergonzarse por haber perdido con pocos goles encajados. Todos los partidos de cuartos han sido muy ajustados, a nosotros nos hubiera gustado salir con 2-2, pero no ha podido ser", terminó.