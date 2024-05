Edin Terzic: "Hemos jugado 60 partidos de preparación para esta final"

"No nos importa el papel de favorito del Real Madrid, tenemos muy buenas sensaciones"

MADRID, 31 May. 2024 (Europa Press) -

El entrenador del Borussia Dortmund, Edin Terzic, reconoció tener "máximo respeto" por Carlo Ancelotti y por el Real Madrid, pero insistió en que su equipo está "convencido" de que jugará una buena final de Liga de Campeones este sábado en Wembley, como si los 60 partidos de esta temporada hubiesen sido su preparación.

"La final no se juega, se gana. Estoy feliz de estar aquí pero tenemos que ganar en Wembley al Real Madrid para ganar la Champions. En esta competición es de lejos el equipo más laureado. Nosotros también estamos listos. Si juegas 10 veces contra el Madrid es difícil, pero en un partido, en una final, todo es posible", dijo este viernes en la rueda de prensa previa.

El técnico del Dortmund explicó los motivos para creer en un equipo alemán que ha ido de menos a más esta campaña. "Hemos jugado 60 partidos para prepararnos para el partido de mañana. El Madrid tiene el papel de favorito pero no nos importa. No lo éramos ante el Atlético ni el PSG, no importa, se trata de nosotros, si somos valientes, si estamos dispuestos a demostrar que no estamos aquí para ver cómo levanta el siguiente trofeo el Madrid, entonces tendremos una oportunidad", apuntó.

"Tengo máximo respeto por Ancelotti, es uno de los entrenadores que no sólo han triunfado con un equipo sino en distintos países y culturas, en tres décadas de entrenador. Tiene que ser un modelo para cualquier entrenador, para mí lo es como entrenador joven que soy todavía", añadió.

Además, Terzic valoró esa progresión de su equipo tras el duro golpe de perder la Bundesliga el año pasado en la última jornada. "Los primeros partidos encajamos, pero hemos sido el equipo que más porterías a cero hemos conseguido. Si no concedes ocasiones siempre es más fácil ganar. A este nivel, es clave mantener al rival lejos de tu portería", afirmó.

"Perdimos a jugadores importantes en verano, no conseguimos estar en nuestro mejor nivel en septiembre pero ahora estamos aquí y somos un equipo totalmente diferente. Queremos demostrar que estamos capacitados para luchar y ganar el trofeo. Este no es el capítulo más bonito pero sí el más importante de mi vida. Me demuestra que hay que dar la cara por difícil que parezca. Estuvimos cerca de ganar la Bundesliga pero ahora podemos ganar la Champions", dijo.

Por otro lado, el técnico alemán insistió en que su equipo está con la moral alta. "Veo muchas ganas, voluntad, ilusión. Todo el mundo me transmite confianza. Estamos convencidos de que vamos a jugar un buen partido, nos hemos preparado muy bien", afirmó.

Además, tras la final perdida en 2013 pero con la ganada en 1997, el preparador del Dortmund apeló a los miles de aficionados que pondrán "mucho color amarillo" en las gradas en busca de dar con la tecla contra el Madrid. "No los voy a decir aquí (defectos de los blancos), son cosas técnicas, cosas que me gustan más y otras menos. Tenemos muy buenas sensaciones", terminó.

