Edin Terzic: "Nuestro objetivo no era pasar a la final, es ganar la Champions"

"Nuestro objetivo no era pasar a la final, es ganar la Champions, y si quieres ganarla tienes que derrotar al campeón. Y ahora está esperando el absoluto campeón en la historia del fútbol, y especialmente en esta competición. Han tenido la oportunidad de vivir esta experiencia 14 veces, han ganado 5 veces la Champions en los últimos 10 años", elogió el técnico en el 'Media Day' del conjunto alemán por la final de la Liga de Campeones de este sábado en Wembley (21.00).

Terzic ofreció desde la Ciudad Deportiva del Dortmund una rueda de prensa multitudinaria con una afluencia de medios que le sorprendió. "Esta sala nunca ha estado tan llena como lo está hoy. A menudo, dicen que esto es exactamente lo que queremos en la última semana de la temporada, por algo tan grandioso, con mucha gente interesada en ello", reflexionó.

"Por eso respetamos todo lo que nos espera ahora como espectáculo secundario, pero nuestro enfoque claro sigue siendo el partido que nos espera el sábado, es lo más importante, y lo estamos haciendo muy bien en este momento", alabó a sus jugadores pese a la semana tan mediática.

El técnico advirtió de que "quienes hayan seguido el entrenamiento" del 'Media Day' han podido ver la "muy buena energía en el grupo", que tiene "mucha fe". "Podemos lograr grandes cosas y ese es el mandato claro de que no importa lo que pase fuera, que lo que nos ha hecho tan fuertes es especial. Y eso es lo que queremos demostrar el sábado", explicó.

"Todo es posible en un partido. Queremos romper la racha del Real Madrid el sábado. No nos conformamos con estar en la final. Queremos devolver la Copa de Europa a Dortmund", reiteró el técnico, con confianza de cara a la final.

Terzic, que confirmó las bajas de Ramy Bensebaini, Julien Duranville y Mateo Morey, indicó que "si alguien ha mostrado que en un solo partido se puede lograr mucho" es el Borussia Dortmund, "especialmente" en esta Champions. "Es hora de que llegue la final de la Champions. Lo importante no es lo que ha pasado en los últimos ocho partidos, sino lo que pasará en el próximo, y somos responsables de eso", añadió.

"No es malo estar nervioso, no es un problema. Si estás nervioso y estás solo, puede ser un problema. Pero yo no estoy solo, tengo a un buen equipo y unos buenos jugadores. Me dan fe y confianza", celebró, aunque reconoció el favoritismo de los blancos. "Cuando miras al Real Madrid en el teléfono, puedes ver que hacen muy bien muchas cosas", alabó.

Para el entrenador, sus cualidades son "extraordinariamente buenas" y "cada vez mejores". "Han conseguido un cambio de generación completo sin perder calidad. Después de que jugadores como Karim Benzema o Cristiano Ronaldo se fueran, han conseguido volver a ser exitosos", dijo.

"Ahora solo queda un partido, el más importante del fútbol europeo. Nos espera, y tenemos que demostrar que estamos dispuestos", avisó Terzic, que se deshizo en elogios hacia Marco Reus, después de 12 años en el Dortmund. "Le he dicho que me arrepiento porque los últimos seis años en el Dortmund no fueron los primeros seis años. Pero creo que si uno ve cómo celebró Marco en las últimas semanas, cuánto amor ha tenido, uno se da cuenta de cuánto ha hecho bien aquí", señaló.

Finalmente, Terzic avanzó que no hará probaturas en la final "para impresionar". "Pero lo que es muy importante para mí es que no tengamos la intención de pensar demasiado en el partido", concluyó el entrenador a los medios.

"estos son los partidos que siempre sueñas jugar"

También realizó declaraciones el portero del Dortmund, Gregor Kobel, que defendió que un partido como la final de la Champions forma parte de esos encuentros "con los que sueñas jugar" y que esperas "con muchas ganas". "Estamos tratando de darle normalidad. Es un partido muy especial, todo el mundo lo sabe. Tienes muchas ganas de que llegue, pero no quieres hacer nada nuevo ni especial, quieres seguir con lo que ha funcionado en el pasado y lo que te da seguridad", comentó.

"Por supuesto, la tensión será diferente a la de un partido de la Bundesliga, pero es divertido. La tensión ayuda a conseguir un extra de potencia y motivación, especialmente en partidos como este", reconoció, antes de analizar al Real Madrid, un equipo con "jugadores extremadamente fuertes" con "mucha experiencia".

Kobel destacó que muchos futbolistas madridistas "ya han jugado partidos importantes y han ganado varias veces la Liga de Campeones". "Nos enfrentaremos a un equipo con mucha experiencia, muy maduro y simplemente muy bueno que siempre puede ser peligroso. Tenemos que estar despiertos. Será un partido muy intenso para nosotros", auguró.

"También tenemos que estar ordenados cuando no tenemos el balón, y luego ser peligrosos constantemente. Será importante que seamos valientes, que luchemos unos por otros. Siempre hemos demostrado lo buenos que podemos ser defensivamente, especialmente en la Liga de Campeones, y cómo siempre podemos ser peligrosos en ataque. Tenemos mucha velocidad, así que creo que nuestras oportunidades llegarán", dijo sobre sus virtudes.

Sin embargo, el portero reiteró que esa experiencia del conjunto blanco "puede ser una ventaja", aunque "no necesariamente tiene que ser así" este sábado. "Tenemos una confianza enorme después de esta temporada. Sabemos que tenemos un buen equipo y podemos vencer a cualquier rival. Tenemos un partido especial que nos merecemos, no es normal que el Dortmund esté en un partido así", admitió.

"Desde el principio teníamos la mentalidad relativamente clara de que queríamos competir contra los mejores. Lo hemos hecho hasta ahora y ahora tenemos la oportunidad de volver a hacerlo en una final contra el Real Madrid. De eso se trata el fútbol, eso es lo que todo el mundo ha soñado. Será un reto enorme. Nos esperan muchas cosas", concluyó Kobel.

Europa Press