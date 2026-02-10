Editores europeos denuncian a Google ante la UE por sus resúmenes con IA

Por Foo Yun Chee

BRUSELAS, 10 feb (Reuters) - El Consejo Europeo de Editores (EPC) presentó el martes una denuncia antimonopolio ante la UE contra Google, una unidad de Alphabet, por sus resúmenes generados por inteligencia artificial, conocidos como AI Overviews, una medida que podría dar más peso a la investigación en curso de la UE sobre este tema.

Los competidores han expresado su preocupación por que el dominio de las grandes tecnológicas en las nuevas tecnologías pueda excluirles, mientras que los editores han criticado a los gigantes tecnológicos por utilizar su contenido sin pagarles.

"Se trata de impedir que un guardián dominante utilice su poder de mercado para apropiarse del contenido de los editores sin su consentimiento, sin una compensación justa y sin ofrecer a los editores ninguna forma realista de proteger su periodismo", afirmó en un comunicado el presidente del EPC, Christian Van Thillo.

"Los resúmenes con IA y el modo IA socavan fundamentalmente el pacto económico que ha sostenido la web abierta", afirmó.

El EPC dijo que Google se basa en su control de las búsquedas en línea para asegurarse el acceso al contenido sin pagar, lo que se hace eco de preocupaciones similares de la UE en materia de competencia.

La Comisión, en un comunicado con el que inició su investigación en diciembre, afirmó que Google podría estar abusando de su poder de mercado como motor de búsqueda para imponer condiciones comerciales injustas a los editores.

Google no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. (Reporte de Foo Yun Chee; edición de Kirsten Donovan; Editado en Español por Ricardo Figueroa)