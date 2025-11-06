EDP pide "previsibilidad" sobre el futuro de las nucleares en España

MADRID, 6 Nov. 2025 (Europa Press)

El consejero delegado de EDP, Miguel Stilwell, ha pedido que "haya previsibilidad" respecto al futuro del parque nuclear en España, después de que Iberdrola, Endesa y Naturgy solicitaran formalmente al Gobierno extender la vida de la central Almaraz hasta 2030.

En rueda de prensa con motivo de la presentación del plan estratégico para el periodo 2026-2028, Stilwell recordó que lo que se acordó en 2019 fue el cierre progresivo de las centrales nucleares del país entre 2027 -empezando por Almaraz- y 2035, por lo que pidió que, si esa decisión se cambia, "la discusión se resuelva definitivamente".

EDP es uno de los propietarios del parque nuclear en España, junto a Iberdrola, Endesa y Naturgy, aunque su participación apenas es de un 15,5% en la central de Trillo -una de las últimas plantas que echaría el cierre, según el protocolo que se acordó en 2019 entre las empresas y Enresa-.

A este respecto, el consejero delegado de EDP España, Pedro Vasconcelos, puso en valor el avance de España y Portugal en la penetración de las renovables, lo que ha permitido tener "un sistema que es extremadamente resiliente" a factores externos como el precio del gas.

"Hemos conseguido en Portugal y en España controlar los precios, y, asimismo, tener hoy precios muchísimos competitivos comparativamente a países como Alemania o Francia", dijo.

Asimismo, añadió sobre el apagón que, a falta de que haya una conclusión todavía definitiva de por qué sucedió, lo que "está claro es que no fue por falta de capacidad instalada en España ni en Portugal".

Por otra parte, Stilwell insistió en que el objetivo de EDP pasa por caminar en solitario, descartando así cualquier fusión, a pesar de los rumores que hubo en el pasado con la española Naturgy. "Tenemos todas las condiciones para una trayectoria de largo plazo sin necesidad de fusiones", aseguró.

En este sentido, el directivo apuntó que se tiene "un plan y una visión a largo plazo para la empresa" con esta nueva 'hoja de ruta', con "una historia bonita de crecimiento en renovables, de crecimiento en redes y de crecimiento en clientes".