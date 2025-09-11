eDreams lanza un programa de recompra de acciones por valor de 20 millones de euros
11 sep (Reuters) - Edreams Odigeo SA:
* ANUNCIA EL LANZAMIENTO DE UN PROGRAMA DE RECOMPRA DE ACCIONES
* El importe monetario máximo del programa de recompra es 20 millones de euros
* El programa de recompra estará vigente hasta el 30 de noviembre de 2025
* La finalidad es la reducción del capital social mediante la amortización de las acciones adquiridas
* El programa de recompra afectará a un máximo de 3,6 millones de acciones propias, que representan el 2,89% del capital social actual
