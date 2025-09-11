LA NACION

eDreams lanza un programa de recompra de acciones por valor de 20 millones de euros

eDreams lanza un programa de recompra de acciones por valor de 20 millones de euros

11 sep (Reuters) - Edreams Odigeo SA:

* ANUNCIA EL LANZAMIENTO DE UN PROGRAMA DE RECOMPRA DE ACCIONES

* El importe monetario máximo del programa de recompra es 20 millones de euros

* El programa de recompra estará vigente hasta el 30 de noviembre de 2025

* La finalidad es la reducción del capital social mediante la amortización de las acciones adquiridas

* El programa de recompra afectará a un máximo de 3,6 millones de acciones propias, que representan el 2,89% del capital social actual

