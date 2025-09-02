eDreams obtiene un beneficio neto en el primer trimestre al sumar nuevos suscriptores

(Añade previsiones en el tercer párrafo y más detalles en los párrafos 4-6)

2 sep (Reuters) - La empresa española de reservas de viajes eDreams ODIGEO registró el martes un beneficio neto de 13,6 millones de euros (US$15,92 millones) en el periodo de abril a junio, el primer trimestre de su ejercicio contable, al seguir sumando usuarios de pago por suscripción.

Hace un año, la empresa, con sede en Barcelona, había registrado una pérdida neta de 1,2 millones de euros en el mismo periodo.

La empresa reiteró sus previsiones, afirmando que espera que su beneficio en efectivo antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones se eleven a entre 215 y 220 millones de euros (US$252 y US$257 millones) en el ejercicio fiscal que finaliza el 31 de marzo de 2026, frente a los 180 millones de euros del año pasado.

Mientras que las suscripciones son habituales en otros sectores, como la música, la televisión y las telecomunicaciones, eDreams es pionera en un modelo de afiliación que da a los clientes, que pagan una cuota fija anual de 80 a 100 euros, acceso a descuentos en aerolíneas y reservas de hotel a través de su web.

Aunque la demanda mundial de viajes aéreos crece a un ritmo inferior al previsto por la IATA, la transición de eDreams a un negocio basado en suscripciones la protege de las fluctuaciones del sector.

Según la empresa, el número de suscriptores Prime, que ahora representan alrededor del 75% de sus ingresos, creció un 20% interanual hasta alcanzar los 7,5 millones de usuarios. Espera tener 8,25 millones al final de su año fiscal en marzo.

