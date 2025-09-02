eDreams vuelve a beneficios con 13,6 millones en su primer trimestre fiscal 2026 gracias a Prime

```html

MADRID, 2 Sep. 2025 (Europa Press) -

eDreams Odigeo registró un beneficio neto de 13,6 millones de euros durante su primer trimestre fiscal 2026, finalizado el 30 de junio, frente a las pérdidas de 1,2 millones del mismo periodo del pasado ejercicio. En términos ajustados, la compañía ganó 23,6 millones de euros entre abril y junio, casi nueve veces más que los 2,6 millones de euros del periodo anterior, según ha informado este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Además, los ingresos de eDreams crecieron un 8% en el periodo, hasta los 172,6 millones de euros, en tanto que los ingresos ‘cash’ descendieron un 6%, con un total de 162,4 millones de euros. Por su parte, el resultado bruto de explotación (Ebitda) ‘cash’ de eDreams alcanzó los 39 millones de euros al comienzo del año fiscal 2025 (+8%), mientras que el Ebitda ajustado creció se duplicó, hasta totalizar 49,3 millones de euros.

El número de suscriptores Prime alcanzó los 7,5 millones, lo que supone un aumento interanual del 20%, con 1,2 millones de nuevos miembros netos. En el trimestre, se registraron 205.000 altas netas, lo que las sitúa en el tramo superior de las previsiones -- entre 190.000 y 210.000--. Así, la contribución de Prime al negocio continúa en aumento, representando ya el 72% de los ingresos, lo que supone un incremento de cinco puntos porcentuales en un año. Asimismo, estos resultados impulsaron una fuerte rentabilidad, que creció un 8% interanual hasta llegar a los 39 millones de euros, dentro del rango objetivo de 38-40 millones de euros.

Sobre el actual programa de recompra de acciones, de 20 millones de euros anunciado en mayo, ya está ejecutado en un 80%, demostrando ser, según eDreams, "un gran éxito" en la mejora de la liquidez de la acción, con un volumen medio diario de negociación que ahora se sitúa en 2,5 millones de euros en el European Composite Index.

Sobre esta base, el consejo de administración ha aprobado un plan adicional de 20 millones de euros, cuya fecha de inicio se anunciará una vez finalice el programa actual. Estas acciones se complementan con una estrategia de reducción de capital en varias fases, que incluye la amortización inmediata de casi tres millones de acciones para aumentar el beneficio por acción.

De cara a 2025, la agencia de viajes ‘online’ tiene como objetivo alcanzar los 8,25 millones de miembros Prime y un Ebitda ‘cash’ en el rango de 215-220 millones de euros para el final del actual año fiscal.

El pasado curso, la compañía registró un beneficio neto de 45,1 millones de euros, finalizado el pasado 31 de marzo de 2025, frente a los 32,4 millones de euros de 2024, año en que volvió a beneficios. Además, la compañía destacó la consecución de sus objetivos autoimpuestos hace tres años y medio, en noviembre de 2021: un Ebitda ‘cash’ de 180 millones de euros, 7,26 miembros Prime y un 11% más en generación de flujo efectivo ex capital circulando de No Prime. ((HABRÁ AMPLIACIÓN))

