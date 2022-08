Edu Expósito: "Quería estar en el Espanyol, no hay nada más"

09/08/2022 El nuevo jugador del RCD Espanyol Edu Expósito en su presentación en el Auditorio del RCDE Stadium. El nuevo jugador del RCD Espanyol Edu Expósito aseguró que en cuanto llegó al SD Eibar, su anterior club, el interés de los 'pericos' pidió poder vestir de blanquiazul y dijo "no hay nada más" a los directivos 'armeros', que aceptaron negociar el traspaso. DEPORTES RCD ESPANYOL