Eduardo Bolsonaro se reúne con jefe del Tesoro de EEUU en medio de la presión por sanciones a Brasil

BRASILIA, 15 ago (Reuters) -

El legislador brasileño Eduardo Bolsonaro dijo el viernes que se reunió con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, a principios de esta semana, mientras presiona por sanciones contra funcionarios involucrados en el juicio de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro.

La reunión tuvo lugar el miércoles, dijo en una publicación en X, el mismo día en que Bessent tenía previsto reunirse con el ministro de Hacienda brasileño, Fernando Haddad.

Haddad dijo a periodistas el lunes que el Tesoro canceló la reunión sin ofrecer reprogramarla. (Reporte de Marcela Ayres; edición en español de Javier López de Lérida)

