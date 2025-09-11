Eduardo Bolsonaro ve probable sanciones de Estados Unidos a funcionarios brasileños tras condena de su padre

Por Luciana Magalhaes

BRASILIA, 11 sep (Reuters) - El diputado brasileño Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, dijo el jueves a Reuters que espera sanciones adicionales de Estados Unidos contra funcionarios brasileños tras la condena de su padre por planear un golpe de Estado para mantenerse en el poder tras perder las elecciones de 2022.

"Vamos a tener una respuesta firme con acciones del Gobierno de Estados Unidos contra esta dictadura que se está instalando en Brasil", dijo en una entrevista.

El legislador advirtió que los magistrados del Supremo Tribunal Federal que votaron a favor de condenar al expresidente podrían enfrentar sanciones en virtud de la Ley Magnitsky, que fue aplicada antes por el Gobierno del presidente Donald Trump contra el juez Alexandre de Moraes, que supervisa el caso.

"Si estos jueces del Supremo continúan siguiendo a Moraes, también corren el riesgo de enfrentar la misma sanción", dijo.

Los jueces Flavio Dino, Cármen Lúcia y Cristiano Zanin se alinearon con Moraes en el juicio, mientras que Luiz Fux fue el único disidente.

El menor de los Bolsonaro se trasladó a Estados Unidos este año en busca del apoyo de Trump para detener el proceso penal contra su padre. Se ha atribuido el mérito de empujar a la Casa Blanca a anunciar aranceles del 50% sobre la mayoría de los productos brasileños.

El mes pasado se reunió con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, como parte de su presión para que se impongan sanciones a los funcionarios brasileños implicados en el juicio contra su padre.

Trump, que ya calificó con anterioridad el caso contra Bolsonaro como una "caza de brujas", dijo el jueves que estaba sorprendido por la condena contra su aliado.

