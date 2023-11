El centrocampista francés Eduardo Camavinga aseguró estar "muy orgulloso" de haber ampliado su contrato con el Real Madrid hasta el 30 de junio de 2029 y seguir formando parte de un equipo que es su "vida" y donde ha adquirido "más experiencia" por el hecho de jugar "con jugadores como Toni Kroos y Luka Modric".

"Estoy muy orgulloso de renovar mi contrato. Es un sueño poder quedarme y entrenar todos los días con grandes jugadores en este club, que es el mejor del mundo. El Real Madrid es un sueño, es mi vida. Desde pequeño quería jugar aquí y ahora se ha hecho realidad. Estoy muy orgulloso de quedarme y jugar en un estadio mítico como es el Bernabéu", afirmó Camavinga en una entrevista a 'Real Madrid TV'.

El internacional, que se deshizo en elogios hacia Florentino Pérez, al que identifica con "el Real Madrid, con los valores del club" y como "el mejor presidente del mundo", no olvidará el momento de firmar su "primer contrato" y también el cumplir "rápido" ganar en su primer año la Liga de Campeones, "que es la competición del Real Madrid".

El de Cabinda (Angola) reconoce su paso adelante gracias a que "cuando juegas con jugadores como Modric o Kroos adquieres más experiencia". "Me gusta fijarme en ellos y por eso tengo más técnica y más calma que en mi primer año aquí", confesó.

"Digo siempre que soy un jugador de equipo y si hay que jugar de portero o de delantero para ayudar al equipo, juego ahí porque quiero hacer lo máximo posible", añadió Camavinga, que recalca que todos los jóvenes del equipo tienen "la misma mentalidad y la misma visión del fútbol", lo que provoca que sea "más simple jugar con ellos".

Finalmente, el centrocampista no olvida lo que supone jugar en el Santiago Bernabéu. "Es una cosa increíble. Lo vi el primer año en la Champions y no puedo describirlo. En los goles contra el PSG o el Manchester City sentí una cosa en mi cuerpo que no puedo describir", sentenció.