El centrocampista del Real Madrid Eduardo Camavinga aseguró que el conjunto merengue "siempre es favorito" para levantar la Champions, porque tiene "grandes jugadores", aunque explicó que no ganar la competición continental "no es un fracaso", al mismo tiempo que confesó que no le gusta jugar en el lateral izquierdo, pero lo hizo porque es un "jugador de equipo".

"Jugar la Champions con el Madrid es una cosa que la gente quiere. Quiero ganar, ganar y ganar, tengo mucha ilusión por jugar la Champions con el Real Madrid", arrancó el mediocentro la rueda de prensa previa al primer duelo de la fase de grupos de la Champions ante el Union Berlin alemán de este miércoles (18.45).

El franc√©s enfatiz√≥ en la "mentalidad" del Real Madrid, al que "siempre" ve como "favorito" para levantar la 'Orejona'. "Tenemos grandes jugadores", argument√≥. "Llevo dos a√Īos aqu√≠ y he ganado una, qu√© puedo decir. Por no ganarla un a√Īo, no voy a llamarlo un fracaso, tampoco me parece eso. Cuando llegu√© y ganamos un partido, pens√© que el vestuario ser√≠a una fiesta. Pero no, todos estaban pensando ya en el siguiente partido", destac√≥ sobre el grupo.

Camavinga admiti√≥ que le falta "gol, chutar e ir hacia porter√≠a". "Lo habl√© con Ancelotti, pero s√© que tengo que mejorar en eso. Ya lo estoy entrenando", explic√≥, antes de confesar que no le gusta jugar de lateral izquierdo, posici√≥n que ocup√≥ mucho tiempo el a√Īo pasado por las lesiones en esa demarcaci√≥n. "Soy un jugador de equipo, no me gusta, pero hay que hacerlo por el equipo. S√© que gracias a eso he jugado m√°s y me ha dado experiencia", dijo.

"Somos j√≥venes, muchos jugadores j√≥venes que jugamos m√°s este a√Īo. Es bueno para el club. Tenemos tambi√©n a dos leyendas -Kroos y Modric- entre nosotros que nos aconsejan y est√°n con nosotros para que seamos mejores", elogi√≥ a los veteranos, con los que revel√≥ que es "un placer" compartir terreno de juego.

Sobre su rival, apunt√≥ que es "un equipo que juega con mucha fuerza y mucha intensidad", por lo que augur√≥ un partido "muy complicado". "Conozco al Union Berlin, me gusta ver f√ļtbol y tengo un amigo que jugaba all√≠, lo conozco desde hace muchos a√Īos", agreg√≥, antes de resaltar el nuevo Santiago Bernab√©u. "Me gusta jugar all√≠. Hay que esperar a que lo acaben, seguro que queda bonito", zanj√≥.