PHOENIX (AP) — LOs Diamondbacks de Arizona y el pitcher venezolano Eduardo Rodríguez acordaron firmar un contrato de 80 millones de dólares y cuatro años, informó una persona que tiene conocimiento del trato.

La persona habló con The Associated Press en condición de anonimato el miércoles debido a que el equipo no ha anunciado la decisión.

Rodríguez le da a los campeones de la Liga Nacional otro abridor de calidad en la rotación. El zurdo de 30 años pasó los últimos dos años con los Tigres de Detroit con marca de 13-9 y efectividad de 3.30 en 2023.

El venezolano se une a una rotación que incluye al finalista al Cy Young Zac Gallen, el veterano Merrill Kelly y jóvenes como Brandon Pfaadt y Tommy Henry.

ESPN reportó primero que habían llegado a un acuerdo.

Rodríguez utilizó su cláusula de no canje y bloqueó un acuerdo con los Dodgers de Los Ángeles el primero de agosto. Su agente citó motivos familiares.

Tras la campaña, Rodríguez optó por rescindir su contrato al que le quedaban tres años y 49 millones de dólares y se convirtió en agente libre.

Ahora llega a unos D-backs que necesitan ayuda. En su camino a la Serie Mundial, Arizona sólo tuvo tres abridores y utilizó al bullpen en el juego 4 de la Serie de Campeonato de la Nacional y Serie Mundial.

Rodríguez pasó seis años entre 2015 y 2021 con Medias Rojas, equipo al que ayudó a ganar la Serie Mundial 2018, su mejor año fue el 2019 cuando terminó 19-6, con 3.81 ERA en 34 aperturas.

Pero se perdió la acortada campaña 2020 por la pandemia debido a un problema de corazón a raíz del COVID-19. Los Medias Rojas confirmaron qu Rodríguez tenía evidencia de una miocarditis y una inflamación del corazón.

Un saludable Rodríguez regresó al año siguiente y tuvo marca de 13-8, con efectividad de 4.74 y 157 2/3 entradas con Boston. Se convirtió en agente libre y firmó por cinco años y 77 millones con Detroit en noviembre 2021.